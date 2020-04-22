ترامب يهدد بتدمير أي زورق إيراني يشكل مضايقة للأسطول الأميركي

وجاء ذلك خلال تغريدة للرئيس الأمريكي عبر حسابه بتويتر: "أصدرت تعليمات للبحرية الأمريكية بتدمير أي زوارق حربية إيرانية إذا تعرضت لسفننا في البحر".

ونشرت قناة "ان بي سي" الاميركية مقاطع صور فيديو اختصاصية عن اقتراب زورق سريع من السفينة الحربية الاميركية "يو اس اس اسيكس" اول امس الجمعة في مياه الخليج الفارسي.

وجاء في التقرير المرفق مع الفيديو ان زوراقا ايرانيا سريعا اقترب الى مسافة 300 قدم من السفينة الاميركية التي كان على متنها قائد القوات المركزية الاميركية في غرب اسيا الجنرال جوزيف فوتل الذي كان يراقب الوضع.

وقال مسؤولون اميركيون ان تصرف الزورق الايراني السريع كان "آمنا واحترافيا". كما قال الجنرال فوتل بانهم (الايرانيون) كانوا يسعون لمعرفة ما نفعله واستطلاع ما يحدث.

وقد رفضت الجمهورية الاسلامية الايرانية مزاعم المسؤولين الاميركيين وقالت بان قوات خفر السواحل الايرانية كانت تقوم باداء مهامها قرب السواحل الايرانية وانه على واشنطن ان توضح السبب في انشطتها على بعد آلاف الاميال من حدودها قرب المياه الاقليمية الايرانية.

وكان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف قد كتب قبل عدة اشهر في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": خبر عاجل: "قواتنا البحرية متواجدة في مياه الخليج الفارسي وليس في خليج المكسيك، القوات البحرية الاميركية ماذا تفعل على بعد 7500 ميل من بلادها؟". /انتهى/