لاريجاني: الحرس الثوري رصيد أبدي لا ينفد للشعب الإيراني

وأضاف لاريجاني في رسالته، ان حرس الثورة الإسلامية شجرة طيبة بسقت من النهضة الإسلامية ضد الإستعمار والإستكبار العالمي، كان تأسيسه من أولى الخطوات المباركة والإنجازات القيمة جدا لنظام الجمهورية الإسلامية.

وأورد في رسالته: ان هذه المؤسسة الثورية وبفضل خدماتها القيمة ودورها الفاعل، لطالما أتحفت الشعب بإنجازات عظيمة من أهمها، الدور البارز الذي أدته خلال ثمان سنوات من الدفاع المقدس وكذلك في سوح إعادة إعمار البلاد، والخدمات الجمة التي قدمتها للمناطق المحرومة والنائية في سياق تحقيق التنمية والتقدم فيها، وذلك فضلا عن جميع خطواتها وإجراءاتها العسكرية والأمنية./انتهى/