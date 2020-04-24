أول محفل أنس بالقرآن الكريم في شهر رمضان سيقام بمشاركة قائد الثورة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في أعتاب دخولنا في شهر رمضان المبارك وبرعاية كريمة من قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي سيقام محفل أنس بالقرآن الكريم عبر اتصال تلفزيوني مباشر مع العديد من القراء الممتازين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والذين سيضفون جمالا رائعا بما يتلونه من عذب معين القرآن الكريم.

سيعقد محفل هذا العام بسبب المبادئ التوجيهية الصحية للجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا فيما يتعلق بعدم عقد تجمعات كبيرة، عبر اتصال تلفزيوني مباشر مع العديد من القراء المميزين في البلاد.

سيقام المحفل في اليوم الأول من شهر رمضان في تمام الساعة السادسة مساءً، حسب التوقيت الوطني الايراني وسيتم بثه مباشرة على مختلف وسائل الاعلام الايرانية والحسابات الرسمية KHAMENEI.IR وعلى وسائل التواصل الاجتماعي./انتهى/