تسجيل تلاوة ممثلين عن دولة مصر في الدورة السابعة والثلاثين من منافسات القرآن الكريم

وأفادت وكالة مهر للأنباء انه نظرا لأهمية إقامة المنافسات الدولية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم للجمهورية الإسلامية الايرانية، وبناء على طلب منظمة "الأوقاف والشؤون الخيرية" وتعاون القراء وحافظي القرآن المصريين، فقد تم إقامة هذه المنافسات في المركز الثقافي الإيراني في مصر.

وأقيمت منافسات القرآن الكريم السابعة والثلاثين للجمهورية الإسلامية الايرانية بالتنسيق مع القراء وحافظي القرآن المصريين بالمركز الثقافي للجمهورية الإسلامية الايرانية في مصر، وتم تحديد موعد المنافسات وعرض فيديو وإرساله إلى منظمة "الأوقاف والشؤون الخيرية".

والتقى القراء وحافظي القران الكريم برئيس مكتب حماية المصالح الايرانية والممثل الثقافي وتلقوا هدايا تذكارية منه.

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