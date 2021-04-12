محفل أنس بالقرآن الكريم في شهر رمضان سيقام بمشاركة قائد الثورة

وأفادتا وكالة مهر للأنباء، أنه سيقام محفل أنس بالقرآن الكريم عبر الفيديو كونفرانس مع جمع من القراء الممتازين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبمشاركة قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي في اول ايام شهر رمضان.

وسيعقد محفل هذا العام بسبب المبادئ التوجيهية الصحية للجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا فيما يتعلق بعدم عقد تجمعات كبيرة، عبر الفيديو كونفرانس مع العديد من القراء المميزين في البلاد.

وسيقام المحفل في اليوم الأول من شهر رمضان في تمام الساعة الخامسة مساءً يوم الاربعاء، حسب التوقيت الوطني الايراني وسيتم بثه مباشرة على مختلف وسائل الاعلام الايرانية والحسابات الرسمية KHAMENEI.IR وعلى وسائل التواصل الاجتماعي./انتهى/