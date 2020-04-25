نمو انتاج الصلب الايراني بنسبة 13،2 خلال الفترة الأخيرة منذ بداية عام 2020

وأفادت منظمة تطوير وتحديث الصناعات التعدينية الايرانية "ايميدرو" نقلا عن بيانات الاتحاد بأن انتاج الصلب في ايران سجل 6.75 مليون طن في فترة يناير/كانون الثاني حتى مارس/آذار 2020 صعودا عن المستوى المسجل بالفترة المناظرة السابقة والبالغ 5.691 مليون طن.

وأشارت الى أن انتاج الصلب الايراني في مارس/آذار الفائت بلغ 2.25 مليون طن بارتفاع 14.1 بالمئة على اساس سنوي.

من جهة ثانية أظهرت البيانات إنخفاض انتاج 64 بلدا منتجا للصلب الخام في الربع الاول من 2020 الى 443 مليونا و30 الف طن هبوطا عن مستوى 449 مليونا و221 الف طن في الربع الاول من سنة 2019.

كما نزل حجم انتاج هذه الدول في مارس /آذار 2020، بنسبة 6 بالمئة الى 147 مليونا و54 الف طن هبوطا عن 156 مليونا و512 الف طن المسجلة في الشهر ذاته من العام السابق.