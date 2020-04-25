إستئناف اعمال سوق "سيرباند" الحدودي غرب ايران

وقال محمد امين زادة في حديثه خلال الاجتماع التنسيقي لاستئناف نشاط هذه السوق الحدودية، امس الجمعة، ان سوق "سيرانبند" الحدودية التي اغلقت نهاية العام (الايراني) الماضي (انتهى في 19 اذار/مارس) بسبب تفشي فيروس كورونا، سيستانف نشاطه (اليوم) السبت مع الالتزام الكامل بالتوصيات والتعليمات الصحية (المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19")

واضاف، ان هذه السوق الحدودية تعد من محاور تنمية المدينة من خلال تاثيرها الكبير في توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للمواطنين.

واضاف، ان العديد من منتوجات القطاعات المختلفة ومنها الصناعية والزراعية في مدينة بانة والمدن الاخرى يتم تصديرها عبر هذه الحدود (المتاخمة لاقليم كردستان العراق) لذا فان اعادة فتحها ستساعد في تنشيط الاعمال التجارية والاقتصادية.