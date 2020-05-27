  1. السياسة
٢٧‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٤:٢٧ م

شريط مصور

الحناجر السوداء تحت أقدام الشرطة الأمريكية

الحناجر السوداء تحت أقدام الشرطة الأمريكية

تدور أحداث الفيلم حول ضابط شرطة أمريكي وضع ركبته على عنق رجل أسود "جورج فلويد" توفي في الحجز.

تحميل 23 MB

    

رمز الخبر 1904498

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