https://ar.mehrnews.com/news/1904498/ ٢٧/٠٥/٢٠٢٠ ٤:٢٧ م رمز الخبر 1904498 السياسة السياسة ٢٧/٠٥/٢٠٢٠ ٤:٢٧ م شريط مصور الحناجر السوداء تحت أقدام الشرطة الأمريكية تدور أحداث الفيلم حول ضابط شرطة أمريكي وضع ركبته على عنق رجل أسود "جورج فلويد" توفي في الحجز. تحميل 23 MB رمز الخبر 1904498 سمات أمريكا الشرطة الامريكية السياسة الامريكية مطالب مرتبط تواصل الاحتجاجات أمام السفارة الأمركية في العراق مناقشة موضوع إنسحاب القوات الأمريكية من العراق في يونيو المقبل الولايات المتحدة قد تبيع ممتلكات سعوديين ترامب يؤكد إبقاء القوات الأميركية في سوريا بدعوى محاربة الارهاب أمريكا لا تكترث للرسائل/ على الجميع الإلتفاف على العقوبات باحث سياسي مصري: العقوبات الأمريكية على إيران لاحتكار سوق الغاز الآسيوية الخارجية الايرانية: اجراء امريكا باضافة افراد الى قائمة العقوبات أمر سخيف
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