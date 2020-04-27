ناقدون عالميون يرحّبون بفيلم «يلدا» الايراني

وكالة مهر للأنباء _ منصور جهاني: أورد "الن هانتر" Allan Hunter المنتقد العالمي المعتبر في موقع (اسكرين ديلي) Screen Daily في نقد بنّاء عن الفيلم الايراني: يوفر تنسيق البرنامج التلفزيوني إطارًا موجزًا للفيلم، وتخلق مهارة المخرج المضمونة ميلودراما موسيقية ومفهومة تلتقط الموت والحياة في قلب القصة.

من جانبه كتب الناقد العالمي "يان تامس ملون": فيلم يلدا أحد الأفلام القوية التي تقوم بتحريك قلب الانسان في داخل عدسة حديثة. على الرغم من أن الفيلم بأكمله لا يتم إلا بعد ليلة واحدة، إلا أن مخرج القصة لديه قصة كاملة وتعاقدية في روايته والجمهور على دراية كاملة بجميع الأحداث.

كما كتبت صحيفة "بلي ليست نت" The Play List العالمية عن فيلم "يلدا" الايراني التالي: فيلم مسعود بخشي المتقن والموجز يتضمّن العديد من اللحظات المثيرة لإبهار مشاهديه. يؤثر دور "صدف عسكري" حتى على أقسى قلب من بين المتفرجين.

من جهته كتب "فابين لومرسيه" Fabien Lemercier الناقد البارز في موقع "سینه أوروبا" Cine Uropa عن فيلم "يلدا" الآتي: مع عمله الثاني الطويل، يطرح مسعود بخشي ببراعة أسئلة أخلاقية واجتماعية حول الحب والكراهية، وليس الانتقام، هذا المخرج الإيراني، الذي اكتشفت أعماله في مهرجان كان السينمائي عام 2012 عندما شارك بأول فيلم له، يصور في فيلمه يلدا محكمة تلفزيونية بأناقة وتشويق".