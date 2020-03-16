حضور ايراني بارز في سوق مهرجان برلين السينمائي الدولي بنسخته الـ70

وأفادت وكالة مهر للأنباء انه في بداية هذه المراسم تم الترحيب بالدكتور "رائد فريدزاده" أمين المجلس الدولي للسينما والنائب الدولي لرئيس مؤسسة الفارابي السينمائية الايرانية، كما رحّب "محمود فرازنده" سفير الجمهورية الاسلامية في برلينبجميع الضيوف الايرانيين والأجانب.

واستهل "رائد فريدزاده" المراسم، قائلا: أرحب بجميع الحاضرين في استضافة السينما الإيرانية في سوق برلين السينمائي، للعام الثاني على التوالي، في مهرجان برلين السينمائي، نقيم مأدبة في مهرجان الفيلم الإيراني لمقابلة أصدقاء وعشاق السينما الإيرانية.

إنه لمن دواعي سرورنا الكبير أن تشهد السينما الإيرانية هذا العام في أقسام مختلفة من مهرجان برلين Berlinale السينمائي حضورًا قويًا، لاسيما في قسم «الأجيال» Generation و "المنتدى" Forum، وسيتم عرض أعمال السينما الإيرانية وتكريمها. من بيننا مخرجو هذه الأفلام، بما في ذلك «مسعود بخشي»، "هادي ساعي ور"، "مانديغار" و "بيام حسيني".

وأضاف المسؤول في مؤسسة الفارابي السينمائية: أتقدّم بجزيل الشكر للسيد «فرازنده» السفير الإيراني الموقّر والدكتور محمدي المستشار الثقافي في ألمانيا، الذين ازدهر حضورنا بحضورهم، وأنا أقدر أيضًا الجهود الحثيثة التي بذلها جميع زملائي وأصدقائي الناشطين في الساحة الدولية للسينما

الإيرانية، وآمل أن يجلب هذا الحدث مزيدًا من الحوار بشأن السينما الإيرانية، وخاصة السينما الإيرانية الحديثة، ويفتح الطريق لمزيد من التنسيق والتعاون.

وفي سياق استضافة السينما الايرانية في سوق مهرجان برلين السينمائي، قال السفير الايراني في برلين: هناك فرصة لصانعي الأفلام والفنانين المشاركين

في إنتاج الأعمال الفنية في المنطقة، وأعتقد أن السينما لديها مهمة للغاية لزيادة الوعي وتعزيز الأهداف الإنسانية، مع احتوائها على وجهات نظر مختلفة للنقد والنظر في كل جانب وفي مجال. يعد استخدام الفن لنقل المفاهيم وتحقيق القيم والمعتقدات الإنسانية الموحدة أحد أهداف هذه الأنواع من الأحداث، وسنكون سعداء لرؤية مكان إيران، كما هو معروف هذا العام أكثر وأكثر في هذا المشهد السينمائي البارز.

وشارك ضمن هذا المراسم التي تم خلالها استضافة السينما الايرانية في ألمانيا، شارك فيها ضيوف من ايران وعدّة دول، من ضمن الدكتور محمدي رايزن

المستشار الثقافي الايراني في برلين، غريب نجاد المسؤول العلمي في السفارة الايراني ببرلين، وكوادر الأفلام الايرانية التي تشارك في المهرجان الألماني بنسخته الـ70 من ضمن «يلدا»، «نامو» (بيغانه)، أما المشاركون في السوق هم: داريوش وفرزاد دالوند، حسن نجاريان، جنكيز حسني، بهنام فارسته، محمد مهدي عسكربور، أمير اسفندياري، الهه نوبخت، مريم نقيبي، الهه طاهائي، آزاده مسيح زاده، علي عطشاني، «كاترينا دوكورن» Katharina Dockhorn (ناقدة ألمانية بارزة)، «ريتشارد بارزبي» (مدير شركة اسكاي لاين)، ممد اكتاش (مدير شركة «ميتوس فيلم» السينمائي في المانيا)، «جوهانه داته» و «بيتر دومش» (مندوب سوق أفلام برلين)، «ساجال داتا» (مهرجان كلكته السينمائي الهندي)، «ميروليوب ويكوفيتش» (مندوب السينما الصربية)، مندوبون سينمائيون من التشيك وروسيا وكوريا الجنوبية وعدد من الشركات الدولية.