أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الثلاثاء 28 ابريل/نيسان 2020

وكالة مهر للأنباء:

ابرار ..

- الرئيس روحاني .. ايران تشارك في المنافسة الدولية الخاصة بانتاج مصل تطعيم ضد كورونا

جوان ..

- رئاسة اركان القوات المسلحة توجه تحذيرا شديدا للتحالف الامريكي في الخليج الفارسي

وطن امروز ..

- بومبيو وسيناريو استغلال بنود الاتفاق النووي لتمديد الحظر التسليحي ضد ايران

رسالت ..

- دخول الصراع السعودي الاماراتي بجنوب اليمن مرحلة ساخنة باعلان المجلس الانتقالي للحكم الذاتي

رويش ملت ..

- وزارة الخارجية .. تقرير منظمة حظر الاسلحة الكيمياوية حول سوريا غير محايد و مسيس

افتاب يزد ..

- دخول رتل شاحنات عسكرية امريكية محملة بالسلاح من العراق الى شمال سوريا

عصر ايرانيان

- موسكو ... اطلاق ايران قمرا صناعيا للفضاء لا يشكل اي انتهاك للقرار 2231

اطلاعات ..

- هيئة الاركان تحذر امريكا من مغبة القيام باية مغامرات جديدة في المنطقة

أفكار ...

- اطلاق القمر نور للفضاء يثبت القدرة على مواصلة طريق التطور رغم الحظر

كيهان ..

- احدث التكهنات حول الزعيم الكوري الشمالي .. كيم جونغ اون حي يرزق وهناك مفاجأة

خراسان ..

- لبنان يشهد موجة جديدة من الاحتجاجات رغم اجواء كورونا , وعودة محتجين للشوارع

حمايت ...

- اتساع دائرة هلع الكيان الصهيوني من نجاح ايران في اطلاق القمر نور للفضاء

أهم ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء

جوان ..

في الشأن العراقي كتبت صحيفة جوان في مقالها ( ظلال عدم الثقة تخيم على تركيبة حكومة الكاظمي) .. (اجواء التفاؤل التي رافقت تكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل حكومة جديدة بدأت بالتلاشي بسبب ترشيحه بعض الشخصيات لحمل حقائب وزارية ) الامر الذي زاد من احتمال مواجهته لنفس مصير المكلفين السابقين .

فالذي يحدث في الواقع هو تصاعد الانتقادات النيابية والسياسية لادراج الكاظمي اسماء شخصيات هناك ملاحظات جدية حول اتجاهاتها السياسية وصلاتها بامريكا في تشكيلته المقترحة .

حمايت ..

صحيفة حمايت كتبت في مقالها ( سيناريو صامت لتقسيم اليمن ) .. ( اعلان المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتيا الحكم الذاتي في جنوب اليمن مقدمة لدفع الامور نحو تقسيم اليمن بدون ضجيج) وردود الفعل السعودية الاماراتية المائعة ازاء هذا الاعلان مؤشر على هذا الامر اذ من المستبعد تماما ان يقدم المجلس الانتقالي الذي اوجدته الامارات نفسها على مثل هذه الخطوة من دون اذن ابو ظبي ومن المستبعد ايضا ان تقدم الاخيرة على مثل هذه المغامرة من دون تنسيق مع الرياض .

وفي كل الاحوال السير في طريق الانفصال مرة اخرى لن يضمن للسعودية والامارات تحقيق ماعجزتا عن تحقيقه في ساحات الحرب في اليمن بل قد يتحول الامر الى وبالا عليهما .

أبتكار ...

حمل مقال نشرته صحيفة ابتكار حول الاوضاع والاجواء السياسية في تل ابيب عنوان ( حلفاء بيني غانتس ينقلبون ضده) ..ونقرأ في الصحيفة.. "رئيس حزب ازرق ابيض يواجه خطر حدوث انشقاق كبير في حزبه بعد موافقته على تشكيل حكومة ائتلافية مع نتنياهو .

فبعد انسحاب عدد كبير من اعضاء هذا الحزب وانضمامهم لكتل نيابية مختلفة في الكنيست , صرح "يائير لابيد" رئيس حزب ( يش عاتيد) الذي يعتبر الجناح الثاني في ازرق ابيض من انه لن يسمح بتولي نتنياهو لمنصب رئاسة الحكومة حتى بصورة دورية مع غانتس.

ومثل هذا الانذار سيؤدي الى زعزعة الاغلبية الحكومية الهشة تماما في الكنيست في حالة انسحاب هذا الحزب من ازرق ابيض.

افتاب يزد ...

صحيفة افتاب يزد كتبت في افتتاحيتها ( الخيارات الامريكية ) عن الانفعال الامريكي الصارخ مع اقتراب الحظر التسليحي الدولي المفروض على ايران من نهايته .. وتقول الصحيفة .. " امريكا باتت تتخبط بكل معنى الكلمة من اجل تمديد الحظر التسليحي ضد بلادنا مع اقتراب هذا الحظر من نهايته".

فالسيناريو الامريكي الجديد بشان عودة امريكا لهذا الاتفاق بعد انسحابها منه يستهدف اتهام ايران بانتهاك بنوده لتمديد الحظر التسليحي ضدها وربما لدفع الامور نحو الية الزناد ايضا .

خراسان ..

صحيفة خراسان تحدثت عن التطورات في الساحة السياسية في العراقية في مقالها ( همس بشأن تخلي الكاظمي ) وجاء فيه ..

"خطر الفشل بات يحوم حول محاولات مصطفى الكاظمي لتشكيل حكومة جديدة مع تزايد احتمال مواجهته نفس مصير علاوي والزرفي".

فهناك خلافات وجدل سياسي حامي في البرلمان وفي اوساط ومحافل القوى السياسية الرئيسية حول التشكيلة الوزارية التي يقترحها الكاظمي وحول تقسيم الحقائب الوزارية ايضا, وكل ذلك وسط طرح قوى سياسية لتحفظات جدية حول بعض المرشحين لحمل حقائب وزارية .

رسالت ..

نشرت صحيفة رسالت تقريرا يتحدث عن ( اختفاء جنود امريكيين بظروف غامضة بسوريا ) جاء فيه .. "وكالة الانباء السورية الرسمية " سانا" تحدثت عن اختفاء عدد من الجنود الامريكيين اثر استهداف مجهولين مدرعتهم في شرق سوريا".

واهجوم وقع في محافظة دير الزور وادى الى اضرام النار في المدرعة ومن دون اثر للجنود الامريكيين الامر الذي يطرح احتمال اسرهم بقوة.

عصر ايرانيان ..

حمل تقرير لصحيفة عصر ايرانيان عنوان يقول ( القمر الصناعي الايراني كابوس دائم للصهاينة). جاء فيه .. "حذر رئيس وكالة الفضاء في الكيان الصهيوني من ان اطلاق ايران قمرا صناعيا عكسريا للفضاء يشكل تهديدا خطيرا " ويقلب الموازنات الاستراتيجية راسا على عقب في المنطقة .

وجاءت هذه التحذيرات مع اتساع دائرة مخاوف الكيان من تعاظم قدرات جبهة المقاومة وتحول قدرات ايران الى كابوس حقيقي للكيان./انتهى/