ايران ... 1،073 حالة إصابة جديدة بكورونا والضحايا 80 شخصاً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم وزارة الصحة الايرانية كيانوش جهانبور اعلن اليوم الثلاثاء، انه وفقا لفحوصات تشخيص كورونا التي أجريت في مختبرات ذات الرخصة في البلاد، خلال الساعات الـ24 الماضية تم تسجيل الف و73 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 93 الف و657 حالة في البلاد.

وقال جهانبور: خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 80 شخص جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 5 الاف و957 شخصا.

وتابع: لحد الآن قد تماثل 73 الف و791 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، بينما يعاني الفي و965 شخص من حالة حرجة ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة.

وأضاف جهانبور: وأنه لحد الان قد خضع 453 و386 شخصا لفحص كورونا في مجموع 126 مختبر فحص طبي.

وأكد المتحدث اسم وزارة الصحة الايرانية على ضرورة إلتزام المواطنين بالوصايا والبروتوكولات الصحية وعدم الخروج من المنازل الى عند الضرورة. /انتهى/.