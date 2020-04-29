إيران تسلّم افغانستان كمية من المعدات الطبية لتشخيص كورونا

واثناء مراسم اقيمت اليوم الاربعاء بطهران وحضرها مدير الشؤون الدولية بوزارة الدفاع الايرانية العميد احدي، وسفير افغانستان بطهران عبدالغفور ليوال، تم تسليم جمهورية أفغانستان، مواد طبية و معدات صحية خاصة بتشخيص فيروس كورونا اعدتها وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة لمكافحة فيروس كوفيد 19.

وابلغ العميد احدي في هذه المراسم تحيات وزير الدفاع الايراني العميد امير حاتمي الى سفير افغانستان ووزير الدفاع الافعاني، وقال: تسبب تفشي فيروس كورونا في إحداث أضرار كبيرة في جميع بلدان العالم مؤكدا على مساعدة الشعوب بغض النظر عن المواقف السياسية لبعض الدول تجاه هذه القضية الإنسانية وكذلك تعاون وتقارب المجتمع الدولي على هذا الوباء.

واضاف: استطاعت القوات المسلحة بالجمهورية الإسلامية الايرانية، الى جانب الحكومة والأجهزة المسؤولة من خلال إنتاج وتوفير المواد الصحية والطبية الخاصة بمكافحة كورونا، من تقديم مساهمة كبيرة في السيطرة على هذا المرض وإدارته في البلاد.

واوضح العميد احدي ان الجمهورية الاسلامية الايرانية كانت دائما سباقة في ارساء الاسلام والامن والاستقرار في المنطقة، مضيفا: على مر التاريخ ، كانت الجمهورية الاسلامية الايرانية دائما إلى جانب البلد الصديق والجار (أفغانستان) ولم تدخر جهدا لمساعدة الشعب الافغاني المسلم المظلوم.

واردف قائلا: بالإضافة إلى استعداد ايران بتلبية متطلبات مكافحة فيروس، فإنها مستعدة لوضع تجارب القوات المسلحة الايرانية في هذا الصدد تحت تصرف أفغانستان.

من جانبه اعرب السفير الافغاني بطهران نيابة عن حكومة وشعب افغانستان عن شكره للجمهورية الاسلامية الايرانية على تقديم هذه المساعدات.

واشار عبدالغفور ليوال الى ان ايران حكومة وشعبا وقفت دوما الى جانب الشعب الافغاني ، وقال: في هذه المرحلة الحساسة، يظهر السلوك الإنساني للدول عمق العلاقة والصداقة بينها.

واشار الى قدرات ايران في شتى المجالات وقال: على الرغم من أن معظم دول العالم كانت غير قادرة على إدارة هذا الفيروس، فإن الجمهورية الاسلامية الايرانية استطاعت إدارة فيروس كورونا داخل بلادها، وأيضا قامت بمساعدة دول أخرى مثل أفغانستان.