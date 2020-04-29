الخليج الفارسي سيبقى بحر السلام والصداقة مع الجيران الى الأبد

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي غرد على حسابه بموقع تويتر وبمناسبة اليوم الوطني للخليج الفارسي: أن الخليج الفارسي كان ولازال منذ قرون مديدة مضيفا سخيا للدول التي تجاوره بغض النظر عن الأعراق ووالوان البشرة واللغات.

وأضاف المتحدث بإسم الجهاز الدبلوماسي في البلاد: أن هذا الخليج الدافئ والمليئ بالبركات والذي يعتبر من المراكز الحضارية والثقافية في العالم، سيبقى فارسيا وبحراً للسلام والصداقة مع الجيران الى الأبد، مهنئا بمناسبة اليوم الوطني ليوم الخليج الفارسي.