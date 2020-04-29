  1. إيران
٢٩‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ٢:٣٧ م

المتحدث بإسم الخارجية الايرانية:

الخليج الفارسي سيبقى بحر السلام والصداقة مع الجيران الى الأبد

الخليج الفارسي سيبقى بحر السلام والصداقة مع الجيران الى الأبد

أكد المتحدث باسم الخارجية الايراني عباس موسوي على أن الخليج الفارسي الذي هو من المراكز الحضارية والثقافية في العالم، سيبقى فارسيا وبحراً للسلام والصداقة مع الجيران الى الأبد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي غرد على حسابه بموقع تويتر وبمناسبة اليوم الوطني للخليج الفارسي: أن الخليج الفارسي كان ولازال منذ قرون مديدة مضيفا سخيا للدول التي تجاوره بغض النظر عن الأعراق ووالوان البشرة واللغات.

وأضاف المتحدث بإسم الجهاز الدبلوماسي في البلاد: أن هذا الخليج الدافئ والمليئ بالبركات والذي يعتبر من المراكز الحضارية والثقافية في العالم، سيبقى فارسيا وبحراً للسلام والصداقة مع الجيران الى الأبد، مهنئا بمناسبة اليوم الوطني ليوم الخليج الفارسي.

رمز الخبر 1903717

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