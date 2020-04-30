مشروع توطين السكان في جزر الخليج الفارسي قيد التنفيذ

وفي تصريح ادلى به يوم الاربعاء لمناسبة اليوم الوطني للخليج الفارسي، اكد الادميرال تنكسيري بان الجزر الايرانية في الخليج الفارسي استراتيجية جدا واضاف، اننا نعتزم ايجاد بنية تحتية في هذه الجزر لتاهيلها من اجل توطين السكان فيها تنفيذا للامر الصادر عن القائد العام للقوات المسلحة.

واضاف، انه حينما يقول الرجل الاول في الدولة (قائد الثورة) بانه يجب توطين السكان في هذه الجزر فذلك يعني اننا نسعى من اجل امن المنطقة.

واشار الادميرال تنكسيري الى بناء مطارات وكواسر امواج في الجزر من قبل القوة البحرية للحرس الثوري وقال، لقد قمنا بانشاء مطار دولي في جزيرة تنب الكبرى كما تم انشاء مطار في جزيرة تنب الصغرى اضافة الى اكثر من 50 من كواسر الامواج للمواطنين.