لدينا سيطرة واشراف كامل في الخليج الفارسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان قائد القوة البحرية في حرس الثورة الاسلامية الأدميرال علي رضا تنكسيري قال في مقابلة متلفزة فيما يتعلق بدراسة التطورات الأمنية في منطقة الخليج الفارسي بمناسبة ذكرى اعتقال مشاة البحرية الأمريكية، ان الخليج الفارسي أمن تماماً وإذا أرادت قوة ما زعزعة هذا الأمن، فهي من خارج المنطقة.

وأضاف: "اليوم لدينا سيطرة واشراف كامل على الخليج الفارسي حيث مكّننا الوجود المستمر لإخواننا في التعبئة البحرية من اشرافنا الكامل على المنطقة من حيث القوة البشرية. وبالإضافة إلى ذلك، لدينا رصد معلوماتي باستخدام الرادارات والأنظمة الإلكترونية والكهربائية الضوئية.

وأكد الأدميرال تنكسيري بالقول انه "عندما يدخل العدو من مدخل مضيق هرمز فإننا نراقبه والعدو لا يدخل مياهنا إطلاقا ويخضع لمراقبتنا المخابراتية حتى يغادر المنطقة. وأيضا، في كل مرة نستعد للقيام بمناورات عسكرية، يرى العدو قدراتنا العملياتية والصاروخية والبحرية، وهذا هو الردع.

وشدد الأدميرال تنكسيري انه على الولايات المتحدة أن تغادر منطقة الخليج الفارسي وليس هناك من سبيل آخر سوى إخلاء المنطقة ولن يتمكن الأمريكيون من البقاء في المنطقة في المستقبل. الخليج الفارسي ينتمي إلى إيران ودول جنوب الخليج الفارسي.

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