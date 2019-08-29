الادميرال تنكسيري: تواجد الاجانب في المنطقة هو العنصر الوحيد لزعزعة الاستقرار

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن قائد القوة البحرية للحرس الثوري الادميرال علي رضا تنكسيري صرح في كلمته خلال مراسم اقيمت أمس الاربعاء في معسكر "ذوالفقار" البحري في منطقة اروند بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران لاحياء ذكرى الشهداء المجهولين، قال الادميرال تنكسيري، ان الامن التام مستتب في الخليج الفارسي ونحن نعتقد باننا قادرون على توفير الامن فيه.

واعتبر قائد بحرية الحرس الثوري تواجد الاجانب بانه العنصر الوحيد لزعزعة الاستقرار في المنطقة واضاف، انه لا سبب لعدم الاستقرار في الخليج الفارسي سوى تواجد الاجانب ولقد اعلنا للدول الاسلامية في المنطقة بان ايران قادرة على توفير الامن في الخليج الفارسي ومضيق هرمز.

وتابع الادميرال تنكسيري، ان سفن الكثير من الدول الاقليمية ومن خارج المنطقة تبحر وهي تشعر بالامن في هذه المنطقة الحساسة والاستراتيجية.

واعتبر مزاعم مرافقة بعض الدول لسفنها حين دخولها مياه الخليج الفارسي بانه كلام باطل ومناقض للواقع واضاف، ان جميع السفن تبحر بامن في الخليج الفارسي.

واكد قائد القوة البحرية للحرس الثوري بانه لا ينبغي تهديد الايرانيين مطلقا واننا نقف بحزم امام من يهددنا واضاف، اننا نرصد تواجد الاعداء سواء في المياه القريبة من ايران او في الجرف القاري.

وفي جانب اخر من حديثه اشار الادميرال تنكسيري الى تاسيس التعبئة البحرية وقال، انه تم تنظيم اكثر من 17 الف زورق شعبي في الخليج الفارسي وبحر عمان في اطار التعبئة البحرية وتم في القوة البحرية للحرس الثوري تشكيل 51 مجموعة شعبية لحراسة الحدود، مؤكداً بان الخليج الفارسي متعلق بالدول المطلة عليه وليس غيرها. /انتهى/.