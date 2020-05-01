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٠١‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ١٢:٤٥ م

اعتداء على موقع عسكري .. انفجارات قوية تهز حمص في سوريا

اعتداء على موقع عسكري .. انفجارات قوية تهز حمص في سوريا

أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية من سوريا بوقوع انفجارات في محافظة حمص السورية.

واضاف انه تم سماع دوي انفجارات فيما شوهد تصاعد كثيف للدخان جنوب حمص.

بالفيديو.. انفجارات قوية تهز حمص في سوريا

وبحسب وكالة "سانا" السورية للأنباء، قال محافظ حمص طلال برازي، إن أصوات الانفجارات المسموعة وقعت في المدخل الجنوبي للمدينة.

من جهتهم تناقل نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء بوقوع انفجارات مصدرها من محيط معسكر ابن الهيثم على طريق تدمر.

أعلن محافظ حمص السورية أن اعتداء على موقع عسكري شرق حمص أدى لحدوث انفجارات وإصابة عدد من المدنيين المارين بمحيطه.

وأشار محافظ حمص طلال البرازي إلى أن الانفجارات وقعت شرق مدينة حمص جراء اعتداء على أحد المواقع العسكرية شرق المدينة لم تعرف طبيعته بعد، مما أدى إلى حدوث انفجارات وخروج أعمدة دخان من الموقع وتساقط القذائف في محيطه وإصابة عدد من المدنيين المارين.

المصدر : سانا

رمز الخبر 1903758

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