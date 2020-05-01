وزارة الصحة الإيرانية تسجل انخفاضا في معدل الوفيات بفيروس كرونا إلى 63 حالة وفاة

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في تصريح اليوم : منذ ظهر أمس الخميس ولغاية اليوم الجمعة تم تسجيل 1006 إصابات جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائي، ليرتفع اجمالي الاصابات الى 95646 إصابة مؤكدة في عموم البلاد.

وتابع جهانبور، لقد تعافى 76318 شخصا من مجموع المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واضاف: ان 2899 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

واشار المتحدث بأسم وزارة الصحة الايرانية الى تسجيل 63 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 6091 حالة وفاة.

واوضح جهانبور بانه تم لحد الآن اجراء اختبار تشخيص فيروس كورونا على 475 ألف شخص في عموم البلاد./انتهى/