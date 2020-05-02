ايران تحتل المرتبة الثالثة عالمياً بمجال مكافحة كورونا

ووفقا لهذه الاحصائيات، تأتي ايران في المركز الثاني بعد الصين من حيث نسبة المتعافين من المرض، اذ تماثل نحو 79.79 بالمائة من المصابين في ايران بالشفاء، لغاية الان وهو رقم لافت نظرا لانها تاتي ضمن الدول الـ 10 الاولى من حيث عدد المصابين في العالم.

وتاتي الصين في المرتبة الاولى من حيث عدد المتعافين اذ بلغت نسبتهم فيها 93.6 بالمائة.

وتتقدم ايران على الدول الصناعية المتطورة في العالم بنسبة ملحوظة من حيث عدد المتعافين ما عدا سويسرا والمانيا التي تفصلها نسبة قليلة عن ايران، كمؤشر الى كفاءة النظام الصحي والعلاجي في ايران والجهود الواسعة المبذولة من قبل مختلف الاجهزة والمؤسسات الداعمة للجهاز الصحي في مكافحة فيروس كورونا ومعالجة المصابين به.

يتبع ...