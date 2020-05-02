ايران ... تسجيل 802 إصابة جديدة بكورونا والمتعافين أكثر 77 الف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم وزارة الصحة الايرانية كيانوش جهانبور اعلن اليوم السبت، انه وفقا لفحوصات تشخيص كورونا التي أجريت في مختبرات ذات الرخصة في البلاد، خلال الساعات الـ24 الماضية تم تسجيل 802 حالة إصابة كورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 96 الف و448 حالة في البلاد.

وقال جهانبور: خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 65 شخصا جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 6 الاف و156 شخصا.

وتابع: لحد الآن قد تماثل 77 الف و350 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، بينما يعاني الفي و787 شخصا من حالة حرجة ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة.

وأضاف جهانبور: وأنه لحد الان قد خضع 484 و541 شخصا لفحص كورونا في مجموع 126 مختبر فحص طبي. /انتهى/.