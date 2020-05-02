مسعود جعفري جوزاني" يكتب سيناريو فيلم "يعقوب ليث صفاري"

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن "مسعود جعفري جوزاني" (Masoud Jafari Jozani) هو مؤلف ومنتج أفلام بارزة في مجال التاريخ والهوية الإيرانية، من ضمن أفلام "الأسد الحجري" (The Stone Lion) و "في مسير العاصفة" والمسلسل التلفزيوني "في عين الريح".

هذا وسيناريو فيلم "يعقوب ليث صفاري" يدور حول مؤسس السلالة الصفارية في كتب سيستان ورواية الصورة وبساطة الحياة والدور التاريخي لهذه الأسطورة التاريخية في وحدة الإيرانيين.

وأولى جعفري جوزاني اهتماماً خاصاً بصناعة أفلام تاريخية حاملا شغف تذكير الجيل الجديد بجذوره وهويته، ومن أفلامه "كوروش" و "بورياي ولي" و "يعقوب ليث" وغيرهم لسنوات عديدة.

وفي أحد مقابلاته قال بحسرة: "للأسف، أطفالنا اليوم يعرفون روبن هود أفضل من يعقوب ليث صفاري، في حين أنه أحد الشخصيات التاريخية التي أسست حركة العياري والشباب في إيران، والتي تظهر للشباب "كيف يمكن أن تعيش حياة أفضل".

الملك أبو يوسف يعقوب بن الليث الصفّار (بالفارسية: یعقوب لیث) من الجبال الشرقية ، المستولي على سجستان و خراسان. أسس السلالة الصفارية الساسية التي حكمت فارس وبلاد ما وراء النهر. وكان يعرف عنه دفاعه عن الفقراء والمظلومين.