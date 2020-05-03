الدورة الخامسة لألعاب التضامن الإسلامي تؤجل الى عام 2022

وجاء ذلك خلال الاجتماع، الذي ترأسه عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، عبد العزيز بن تركي الفيصل مع أعضاء المجلس، حيث تقرر أن تقوم اللجان المعنية بتحديد الموعد الجديد للدورة، مع مراعاة الارتباطات الدولية.



وعُقد الاجتماع عن بعد، مساء السبت، وتم اتخاذ قرار التأجيل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.



وكان من المقرر أن تستضيف إسطنبول التركية الدورة الخامسة، العام المقبل 2021.