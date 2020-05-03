  1. الرياضة
٠٣‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ١١:٠٣ ص

الدورة الخامسة لألعاب التضامن الإسلامي تؤجل الى عام 2022

الدورة الخامسة لألعاب التضامن الإسلامي تؤجل الى عام 2022

تم تأجيل الدورة الخامسة لألعاب التضامن الإسلامي من 2021 الى 2022، وذلك بقرار من مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي.

وجاء ذلك خلال الاجتماع، الذي ترأسه عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، عبد العزيز بن تركي الفيصل مع أعضاء المجلس، حيث تقرر أن تقوم اللجان المعنية بتحديد الموعد الجديد للدورة، مع مراعاة الارتباطات الدولية.

وعُقد الاجتماع عن بعد، مساء السبت، وتم اتخاذ قرار التأجيل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان من المقرر أن تستضيف إسطنبول التركية الدورة الخامسة، العام المقبل 2021.

رمز الخبر 1903804

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