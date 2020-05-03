الخارجية الايرانية تدين العملية الإرهابية النكراء لعناصر داعش في العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن المتحدث اسم الخارجية الايرانية عباس موسوي أدان عبر تصريح له اليوم الاحد بشدة العلمية الارهابية النكراء والجبانة التي نفذتها عناصر داعش وأدت الى استشهاد عدد من قوات الحشد الشعبي وهم صائمون في شهر رمضان المبارك.

وقدم موسوي المواساة للحكومة والشعب العراقي الشامخ، معربا عن امله بان يتخلص الشعب العراقي العظيم في ظل تلاحم ومساعي الحكومة والشعب في العراق من شر الحفنة المتبقية من هذا التنظيم الارهابي المقيت الذي تم تاسيسه بدعم من بعض الحكومات ويجري اسناده من قبلها.

واضاف، ان التاريخ اثبت بان الدماء الطاهرة للمجاهدين في سبيل الله لن تذهب هدرا وسيتم الثار لهذه الدماء الطاهرة التي تؤدي الى زيادة سمو الاسلام والعدالة والحقيقة.

واكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية بان الجمهورية الاسلامية الايرانية تدعم جهود العراق في مكافحة الارهاب وارساء السلام والاستقرار فيه، وترفض وتدين اي اجراء يزعزع الامن والاستقرار في العراق.

وكان تنظيم داعش الارهابي شن في الساعات الاولى من فجر امس السبت، سلسلة تعرضات ارهابية غادرة في مناطق متعددة من صلاح الدين واطراف مدينة سامراء ادت الى استشهاد واصابة العشرات من ابطال الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية بعد تصديهم لهذه الهجمات الغادرة.