تسجيل 47 حالة وفاة جديدة جراء كورونا في ايران والمتعافين أكثر من 78 الف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم وزارة الصحة الايرانية كيانوش جهانبور اعلن اليوم الأحد، انه وفقا لفحوصات تشخيص كورونا التي أجريت في مختبرات ذات الرخصة في البلاد، خلال الساعات الـ24 الماضية تم تسجيل 976 حالة إصابة كورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 97 الف و424 حالة في البلاد.

وقال جهانبور: خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 47 شخصا جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 6 الاف و203 شخصا.

وتابع: لحد الآن قد تماثل 78 الف و422 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، بينما يعاني الفي و690 شخصا من حالة حرجة ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة.

وأضاف جهانبور: وأنه لحد الان قد خضع 496 و273 شخصا لفحص كورونا في مجموع 126 مختبر فحص طبي. /انتهى/.