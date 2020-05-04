أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الاثنين 4 مايو/ايار 2020

وكالة مهر للأنباء:

جوان ..

نواب بمجلس الشورى ..اتهام حزب الله لبنان بالارهاب مخطط صهيوني مكشوف

حمايت ..

مسؤولون ..اي التفاف على القرار الدولي رقم 2231 سيؤدي الى موت الاتفاق النووي

جام جم ...

عمليات انقاذ سامراء..قوات للحشد الشعبي والجيش تقضي على شراذم داعشية استهدفت المدينة

افتاب يزد ..

الحشد الشعبي يتصدى لشراذم داعشية في مناطق صحراوية قريبة من محافظة كربلاء

ابتكار ...

ايران في انذار لمجلس الامن ..تمديد الحظر التسليحي يعني موت الاتفاق النووي

خراسان ..

التحالف السعودي يستهدف مخازن ومستودعات الغذاء باليمن في شهر رمضان المبارك

سياست روز ..

الازمة الانسانية باليمن .. جهود لمكافحة كورونا بايادي خالية تحت نيران التحالف السعودي

رسالت ..

المقاومة العراقية تهب للقضاء على الشراذم الداعشية , و واشنطن تحاول اعادة الحياة لداعش

قدس ..

وزير المال السعودي يتحدث عن صعوبات مالية كبيرة تعرقل جهود مكافحة كورونا

كيهان ..

مصرع المئات من المرتزقة الذين زجتهم تركيا من سوريا بأتون الحرب بليبيا

ابرار ...

البرلمان العراقي يستعد لعقد جلسة خاصة للتصويت على منح الثقة بحكومة الكاظمي

اطلاعات ..

رئيس الوزراء العراقي المكلف .. أقسم بأن دماء شهداء الحشد لن تذهب سدى

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الاثنين

سياست روز ...

صحيفة سياست روز كتبت في مقالها الذي يحمل عنوان، تواطؤ امريكا وخلايا داعش النائمة ..

تتحرك امريكا منذ مدة لايجاد تحديات امنية جديدة في العراق بالتنسيق مع السعودية وذلك عبر تفعيل خلايا داعشية نائمة.

وهذا ما اكدته اوساط ومحافل قوى وتيارات المقاومة في العراق الى جانب تقارير امنية عراقية .

ان توسيع الشراذم الداعشية لهجماتها الارهابية في بعض المناطق في العراق مؤشر واضح على تفعيل واشنطن لخلايا داعشية نائمة لتحقيق اهداف ونوايا امريكية .

جوان ..

في السياق ذاته , حمل مقال نشرته صحيفة جوان عنوان، جهوزية الحشد الشعبي للدفاع عن الحرمين العسكريين، وجاء فيه .. بعد ثلاث سنوات من اعلان القضاء على داعش في العراق , بدأت خلايا داعشية نائمة تطل برأسها المشؤوم مرة اخرى.

وذلك في تطور بالغ الخطورة يلقي بالمزيد من المسؤوليات على كاهل الحشد الشعبي الذي عزز من جهوزيته بالفعل لافشال المخطط الامريكي الداعشي الذي يحمل تهديدا لامن العراق واستقراره وللاماكن المقدسة فيه خاصة لمرقدي الامامين العسكريين عليهما السلام في مدينة سامراء.

ان امريكا التي تدعي الحرب على داعش هي التي اوجدت هذا التنظيم التكفيري لاستخدامه لتحقيق اهدافها وهي التي تعمل اليوم على اعادته للحياة في العراق.

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في مقالها، الساعات المصيرية لنتنياهو، عن عقد المحكمة العليا في الكيان الصهيوني لجلسة خاصة حول مدى اهلية نتنياهو لتولي منصب رئاسة الوزراء في ظل ملفاته القضائية.

ونقرأ في المقال .. قرار هذه المحكمة الذي سيصدر بعد ساعات قد يحدد مستقبل نتنياهو السياسي برمته وليس مجرد اهليته لمنصب رئاسة الحكومة.

فنتنياهو ملاحق قضائيا في ثلاث ملفات رئيسية بالفساد المالي واي قرار يطعن باهليته سيعرقل الاتفاق المبرم بينه ورئيس حزب ازرق ابيض "بيني غانتس" بتشكيل حكومة ائتلافية تكون رئاسة الوزراء فيها بشكل دوري بينهما .

وبالطبع سيتجه الكيان في مثل هذه الحالة لانتخابات اخري ستكون الرابعة في عام .

قدس ...

صحيفة قدس سلطت الضوء على الاوضاع والمناخات في كوريا الشمالية في مقالها (التنافس على السلطة خلف الستائر بكوريا الشمالية ) .. وتقول الصحيفة ..

الاجواء التي ترتبط بغياب الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ اون" عن الانظار لثلاثة اسابيع , كشفت عن وجود تنافس على السلطة في بيونغ يانغ ..هذا التنافس غير المعلن هو بين تيار تمثله شقيقة اون يميل للتطبيع مع الغرب وآخر يمثله جنرالات تقليديون.

وهو تيار يرتكز على ايدلوجية كوريا الشمالية بشأن ضرورة مواصلة التصدي للسياسات السلطوية الامريكية والغربية بشكل عام.

ولكن وقوع اشتباكات حدودية بين كوريا الشمالية وشقيقتها الجنوبية اللدودة بعد يوم من ظهور اون للعلن , يعكس واقع مدى قدرة التيار الايدلوجي المناهض لامريكا ولحلفاءها الاقليميين .

حمايت ..

صحيفة حمايت كتبت في افتتاحيتها ( لعبة امريكا والارهابيين الجديدة) عن قيام خلايا داعشية نائمة بهجمات في بعض المناطق في العراق في الآونة الاخيرة .. وجاء في الصحيفة ..

الهجمات الداعشية الاخيرة في العراق ترتبط بسيناريو امريكي لتصعيد الضغوط والتهديدات الامنية لتبرير بقاء القوات الامريكية في الاراضي العراقية.

وبالطبع تلعب الدولارات النفطية السعودية دورا رئيسيا في تمويل هذا السيناريو الذي يستهدف امن واستقرار العراق ووحدة اراضيه والاستقرار في المنطقة ايضا .

وبالتاكيد سيصطدم هذا السيناريو بعزم وارادة العراق وشعبه الابي وقوى المقاومة فيه على اجتثاث الارهاب وطرد القوات الامريكية .

اطلاعات..

صحيفة اطلاعات نقلت في تقرير لها عن امين المجلس الاعلى للامن القومي في ايران علي شمخاني قوله من ان، الاتفاق النووي سيموت للابد اذا ما استمر الحظر التسليحي ،وجاء في التفاصيل .. شمخاني اوضح بأن الالتفاف على القرار الدولي رقم " 2231" باتجاه استمرار الحظر التسليحي , سيؤدي الى موت الاتفاق النووي .

ويرى امين المجلس الاعلى للامن القومي ان البيت الابيض يستخدم الحظر كأداة لضمان مواصلة سياساته السلطوية في العالم .