أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الثلاثاء 16 حزيران/يونيو 2020

اطلاعات ...

- المتحدث باسم الحكومة ..ادعاءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية تستند الى اكاذيب الموساد.

ايران ...

- ظريف في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي.. ايران ستستأنف تصدير الغاز لتركيا .

جام جم ..

- طهران أكملت الحجة مع سيؤول بشأن الاموال الايرانية المجمدة بكوريا الجنوبية .

جوان ...

- بغداد تشجب بشدة الغارات الجوية التركية الاخيرة على شمال العراق .

سياست روز ..

- مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة سيناقش تجذر العنصرية وعنف الشرطة بامريكا .

كيهان ..

- النفاق الصهيوني .. تل ابيب تدعم حكومة الوفاق الليبية سياسيا وتبيع السلاح لحفتر .

وطن امروز ..

- كوريا الجنوبية تجمد اموالا ايرانية قدرها سبعة مليارات دولار بذريعة الحظر الامريكي.

عصر ايرانيان ..

- نواب البرلمان العراقي يؤكدون رفضهم الحازم لبقاء قوات الاحتلال الامريكي .

ابتكار ..

- ايران توجه تحذيرات جدية للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تقريرها المنحاز الاخير .

مردم سالاري ..

- الاردن ينذر الكيان الصهيوني بالرد بحزم على مخطط ضم الضفة الغربية .

رويش ملت ..

- الخارجية الايرانية ..ادعاءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية تستند الى مزاعم نتنياهو .

خراسان ..

- اوساط اعلامية امريكية .. فرص فوز ترامب في الانتخابات لا تتجاوز عن العشرين بالمئة .

أهم ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء

رسالت ..

- كتبت صحيفة رسالت في افتتاحيتها ( امريكا تقف مقابل امريكا ) عن الاجواء الساخنة التي تشهدها امريكا مع تفجر احتجاجات شعبية غاضبة واسعة النطاق ضد العنصرية اثر مصرع امريكي من اصول افريقية على يد الشرطة..

و تقول الصحيفة: (( ما يحدث اليوم في الولايات المتحدة وامام انظار العالم هو سقوط النقاب عن الوجه الحقيقي البشع لليبرالية الديمقراطية وتحطم عظامها)، فامريكا تشهد في الواقع تفجر غضب عارم متراكم على مدى عقود طويلة ضد العنصرية المتجذرة بكل تداعياتها وترسباتها الاجتماعية والاقتصادية من فقر وتمييز عنصري وبطالة وعنف الشرطة واذلال نفسي وانتهاكات لحقوق الانسان , فالامريكيون يقفون اليوم بوجه امريكاالمبنية على العنصرية والمتخفية خلف قناع شعارات الحريه وحقوق الانسان .

وطن امروز ..

- صحيفة وطن امروز سلطت الضوء على احداث الساحة اللبنانية التي تشهد تظاهرات ضد تردي الاوضاع المعيشية وجاء في مقال الصحيفة ( وصفة امريكية جديدة للبنان ) .. هناك مؤشرات تدعم تاكيد محافل صحفية لبنانية من ان هناك استهداف امريكي للبنان..

( ان امريكا تصعد الضغوط على لبنان عبر فرض المزيد من الحظر على بنوك ومؤسسات مالية لبنانية لتفجير الاوضاع الداخلية ))

فواشنطن تراهن بذلك على ايجاد نقمة عامة ضد حكومة حسان دياب لدفعها للاستقالة ليتسنى لها ولاياديها في الداخل اللبناني دفع الامور باتجاه تشكيل حكومة طوارئ مؤقتة هدفها الرئيسي العمل على نزع سلاح المقاومة بعد اتهامها بالتسبب بالازمة الاقتصادية .

خراسان ..

- صحيفة خراسان تحدثت في مقالها ( داعش والقاعدة تحت مظلة واحدة) عن استخدام امريكا لتكتيك جديد لضمان بقاء قواتها في العراق ..وجاء فيه..

يشهد العراق منذ اشهر تحرك ذئاب داعشية منفردة في هجمات متفرقة تبعه تحرك خلايا داعشية نائمة في هجمات اوسع, ان

(( امريكا تقف في الواقع وراء اعادة الحياة لداعش في سيناريو لتصعيد الضغوط الامنية على العراق لتبرير بقائها عسكريا ))

وهو سيناريو يتضمن ايضا قيام واشنطن باعمال التنسيق بين الفلول الداعشية وشراذم القاعدة لتوسيع دائرة الهجمات الارهابية في العراق ليتسنى لواشنطن ترويع بغداد بفزاعة الارهاب من اجل تبرير بقاء القوات الامريكية .

قدس ..

صحيفة قدس نشرت مقالا حول الاجواء في سوريا بعنوان ( بدء العد العكسي لاستئناف عمليات ادلب ) جاء فيه..

تعكس تصريحات مسؤولين سوريين بشأن انتهاء المهلة الروسية للقوات التركية بشأن اخراج الجماعات المسلحة من طريق

(ام 4 ) الدولي نفاد صبر دمشق.

(( في الواقع هناك مؤشرات على قرب استئناف القوات النظامية السورية لعمليات تحرير محافظة ادلب من قبضة الجماعات الارهابية))، فالى جانب تلك التصريحات هناك استعدادات عسكرية سورية مكثفة في خطوط التماس جنوب ادلب تشير الى قرب استئناف القوات السورية لتقدمها لحسم الحرب على الارهاب .

سياست روز ..

- في الشأن العراقي كتبت صحيفة سياست روز في مقالها ( اسباب الفراغ الامني) ... من العوامل المسببة لايجاد فجوات امنية في العراق اتاحت للشراذم الداعشية بالتحرك مرة اخرى يمكن الاشارة لاجواء عدم الاستقرار السياسي والتظاهرات والاحتجاجات على مدى اشهر والتآخر في تشكيل حكومة جديدة

(( لكن العامل الرئيسي يكمن في وجود القوات الامريكية , وهو عامل ادى الى تداعيات سلبية على الاوضاع الداخلية بشكل عام )) فوجود هذه القوات يمثل عائق كبير في طريق حسم الجيش العراقي والحشد الشعبي للحرب على داعش, فامريكا تدعي دعم العراق مقابل الارهاب لكنها تعمل في الاتجاه المعاكس عبر اعادة الحياة لداعش بتقديم الدعم اللوجستي والاستخباراتي لفلول الدواعش لاستخدام داعش كذريعة للبقاء عسكريا بالعراق.

عصر ايرانيان ..

نشرت صحيفة عصر ايرانيان مقالا يتحدث عن ( صراع على مصادر الطاقة بالبحر الابيض المتوسط)، .. وجاء في المقال

( هناك اجواء تصعيد بين تركيا وكل من قبرص واليونان ومصر على احتياطيات النفط والغاز في شرق البحر الابيض المتوسط)

فتركيا استطاعت ابرام اتفاقا مع حكومة الوفاق الليبية لتغطية عمليات التنقيب عن النفط والغاز التي تقوم بها منذ اشهر في مناطق قريبة من المياه الاقليمية القبرصية وهي عمليات اثارت غضب واحتجاج قبرص واليونان والاتحاد الاوروبي ايضا , الا ان تركيا تجاهلت ذلك وعززت تواجدها العسكري هناك وفي ليبيا القريبة..

والجديد في الامر هو تصعيد اليونان لتهديداتها بدخول مواجهة عسكرية وكذلك ابرامها لاتفاق مع ايطاليا لترسيم الحدود البحرية للتصدي للطموحات التركية .