أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الأحد 3 مايو/ايار 2020

وكالة مهر للأنباء:

جوان...

- المتحدث باسم الحكومة ...ايران سترد بشكل حازم على اي قرار بتمديد الحظر التسليحي

رسالت ..

- حركة الجهاد الاسلامي .. المانيا اثبتت دعمها للارهاب بقرارها الاخير ضد حزب الله لبنان

قدس ..

- محور المقاومة يندد بشدة بقرار برلين ضد حزب الله لبنان

عصر ايرانيان ...

- الرئيس اللبناني الاسبق .. امريكا والكيان الصهيوني يقفان وراء اغتيال رفيق الحريري

اطلاعات ..

- وصول سفن حربية تركية الى سواحل ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني

ايران ..

- زعيم كوريا الشمالية يظهر للعلن بعد غياب ثلاثة اسابيع وتكهنات حول وضعه الصحي

حمايت ..

- رهان ترامب الفاشل .. سياسة ضغوط الحد الاقصى الامريكية ضد ايران تصطدم بطريق مسدود

افتاب يزد ...

- استشهاد عناصر من الحشد الشعبي في هجوم داعشي ارهابي غادر في مدينة سامراء

ابتكار ..

- رئيس مجلس الامن الدولي .. ليس هناك اي اجتماع لتمديد الحظر التسليحي ضد ايران

كيهان ..

- التحالف السعودي يقصف مخازن ومستودعات المواد الغذائية في اليمن بشهر رمضان المبارك

ابرار ..

- الاتحاد الاوروبي يدعو الجيش الميانماري لوقف هجماته الوحشية على الأقلية الروهينغا المسلمة

خراسان ..

- استشهاد عناصر من الحشد الشعبي بالعراق في كمين داعشي بسامراء

أهم ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد

جوان ..

صحيفة جوان كتبت في مقالها ( عودة دعاة الانفصال الاماراتيين لاحضان المعتدين السعوديين ) عن تراجع المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتيا عن قراره الخاص باعلان الحكم الذاتي في جنوب اليمن.. وجاء في الصحيفة..

هذا التراجع جاء بعد بيان صادر عن الرياض وابو ظبي لاعادة الاوضاع الى ماكانت عليه بجنوب اليمن قبل اعلان الحكم الذاتي وهذا يعني، (ان مرتزقة السعودية والامارات سيجلسون الى طاولة المفاوضات مرة اخرى لتقاسم مناطق النفوذ على حساب مصالح اليمن الوطنية ).

والمسألة هنا هي ان الخلافات والاطماع بين مكونات التحالف العدواني وكذلك بين جماعات مرتزقته هي اكبر واعمق من ان يمكن حلها بمثل هذه الواقف ومحاولات التهدئة.

قدس ..

حمل تعليق نشرته صحيفة قدس حول الاوضاع في افغانستان عنوان يقول ( افغانستان ورقة ترامب الانتخابية المحروقة ) وجاء فيه .. ( الرئيس الامريكي عقد آمالا عريضة على ابرام الاتفاق الاخير مع حركة طالبان الافغانية في الدوحة لتعزيز موقفه في الانتخابات ) الان ان هذه الامال قد تتبدد سريعا مع تصاعد حدة القتال في افغانستان الامر الذي بات يدل على مدى هشاشة اتفاق الدوحة واحتمال انهياره وبالتالي اضعاف موقف ترامب بشكل اكبر في الانتخابات الرئاسية الامريكية المقبلة.

كيهان ..

نشرت صحيفة كيهان تقريرا حول تصعيد التحالف السعودي لغاراته الوحشية على اليمن ,,وجاء في هذا التقرير الذي يحمل عنوان ( التحالف السعودي يستهدف مخازن الغذاء باليمن بشهر رمضان ) ونقرأ فيه .. "تشن طائرات التحالف السعودي غارات على مخازن المواد الغذائية وعلى الشاحنات التي تنقل هذه المواد للقرى والمدن اليمنية".

واكد شهود عيان ومصادر رسمية في صنعاء ان هناك استهداف متعمد لمخازن الغلال والمواد الغذائية بشكل عام في اليمن من قبل التحالف السعودي رغم حلول شهر رمضان المبارك .

افتاب يزد ..

صحيفة افتاب يزد كتبت في افتتاحيتها التي تحمل عنوان ( الرد الايراني على احدى الفرضيات ) عن المحاولات المتشبثة للادارة الامريكية بشأن دفع الامور في مجلس الامن الدولي تمديد الحظر التسليحي على ايران.

وجاء في الصحيفة .. من المستبعد جدا ان تنجح امريكا في محاولاتها هذه لالف سبب وسبب وعلى راسها انسحابها من الاتفاق النووي وكذلك وجود الفيتو الروسي والصيني هذا الى جانب تردد الترويكا الاوروبية في المخاطرة بانهيار الاتفاق النووي بالكامل..

"ولكن حتى اذا ما استطاعت امريكا تمرير مشروع قرار بهذا الشأن فأن ايران سترد بالتاكيد بمواصلة مسار خفض التزاماتها النووية ".

وربما ستتخذ خطوات جدية اخرى في حينها لوضع المجتمع الدولي امام واقع ضرورة التصدي للسياسات الامريكية الابتزازية.

حمايت ...

صحيفة حمايت كتبت في مقالها ( ترامب اسير اوهام تآمر الاعلام ضده ) مشيرة الى توجيه الرئيس الامريكي اتهامات لقناتين فضائيتين امريكيتين رئيسيتين بالتواطؤ مع الصين ضده, وجاء في الصحيفة .. "وجه ترامب هذه الاتهامات لقناتي " ان سي بي" و" سي ان ان " الامريكيتين مؤكدا انهما تعملان بالتنسيق مع الصين لاضعاف موقفه الداخلي".

ويبدوا واضحا للعيان ان وراء هذه الاتهامات التي ترتبط بملابسات تفشي فيروس كورونا محاولات متشبثة من قبل ترامب للتعتيم على الانتقادات الداخلية الشديدة لضعف تعامله مع خطر كورونا, وهي انتقادات بدأت تترك بصماتها السلبية العميقة على شعبيته خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الامريكية.

رسالت ...

سلطت صحيفة رسالت الضوء في تقرير لها على تأكيد رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب من ان (لبنان في طريقه للخروج من الازمة ) وجاء في هذا التقرير الذي يحمل عنوانا بهذا المعنى .. " أكد رئيس الحكومة اللبنانية ان برنامج الاصلاحات الاقتصادية والمالية الجديد سيضمن تحسن الاوضاع ودخول لبنان لمسار انتهاء الازمة".

واوضح دياب بعد مصادقة الحكومة على هذا البرنامج انه سيكفل تحسن الاوضاع المعيشية وسيخفض النفقات والديون وبذلك سيدخل لبنان مسير الانتعاش وانتهاء الازمة.