تدشين 4 مشاريع وطنية في صناعات النحاس بإشراف الرئيس روحاني

وفي تصريحه بالمناسبة، اشاد الرئيس روحاني بزيادة حجم الانتاج لدى مجمع بابك لصناعات النحاس بمحافظة كرمان، الى 120 الف طن.

واشار الى مشروع تطوير عمليات صهر وتخزين مركزات النحاس كاحد المشاريع الوطنية التي دشنت في كرمان اليوم؛ مؤكدا ان من ميزات هذا المشروع يكمن في خفض استهلاك الوقود الاحفوري واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتعزيز الطاقة الانتاجية في البلاد.

وتعليقا على تقارير المسؤولين في مجمع بابك الصناعي، قال رئيس الجمهورية : ان اشراك المناجم الصغيرة والمتوسطة في اسواق البورصة يؤدي الى مساهمة المواطنين في دعم الصناعات المنجمية من جانب وتعزيز اسواق البورصة ايضا.

وافاد مراسل "ارنا" من موقع الحدث، ان المشاريع الوطنية التي دشنت عبر جهاز الفيديو كنفرانس اليوم الخميس برعاية رئيس الجمهورية في محافظة كرمان، تضم عملية تطوير صهر النحاس، ومركز تخزين مركزات النحاس ومصنع انتاج حمض الكبريتيك وانتاج الاكسيجين المسخدم في افران صهر النحاس، بمجمع بابك الصناعي في محافظة كرمان. /انتهى/