عباس موسوي يدعو أمريكا الى انهاء سياساتها التفردية المزرية

واشار موسوي الى ذكرى انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وانسحاب الاخيرة من العديد من المعاهدات الدولية، قائلا: ان الإتفاق النووي ليس الإنجاز الأول أو الأخير لنهج التعددية الذي انسحب منه ترامب.

وت ابع: فان الإدارة الأميركية تسعى وراء ضمان مصالحها قصيرة المدى على حساب الرخاء والرفاهية لدى الدول الأخرى على مدى طويل. يجب على هذا النظام الى انهاء السياسات التفردية المزرية هذه.

ويذكر ان الولايات المتحدة وعلى الرغم من انسحابها من الإتفاق النووي تحاول تمرير قرار في مجلس الامن لتمديد الحظر التسليحي على ايران.