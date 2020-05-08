  1. السياسة
٠٨‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٢:٠٤ م

عباس موسوي يدعو أمريكا الى انهاء سياساتها التفردية المزرية

عباس موسوي يدعو أمريكا الى انهاء سياساتها التفردية المزرية

قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي ان الولايات المتحدة تسعى لضمان مصالحها قصيرة المدى على حساب رفاهية الشعوب الاخرى على المدى الطويل، داعيا الى انهاء هذه السياسات التفردية المزرية.

واشار موسوي الى ذكرى انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وانسحاب الاخيرة من العديد من المعاهدات الدولية، قائلا: ان الإتفاق النووي ليس الإنجاز الأول أو الأخير لنهج التعددية الذي انسحب منه ترامب.

وت ابع: فان الإدارة الأميركية تسعى وراء ضمان مصالحها قصيرة المدى على حساب الرخاء والرفاهية لدى الدول الأخرى على مدى طويل. يجب على هذا النظام الى انهاء السياسات التفردية المزرية هذه.

ويذكر ان الولايات المتحدة وعلى الرغم من انسحابها من الإتفاق النووي تحاول تمرير قرار في مجلس الامن لتمديد الحظر التسليحي على ايران.

رمز الخبر 1903936

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