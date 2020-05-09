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٠٩‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٩:١٤ ص

السماح بـ5 تبديلات لفرق كرة القدم في مباريات 2020

السماح بـ5 تبديلات لفرق كرة القدم في مباريات 2020

أعلن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "إيفاب"، موافقته على منح الفرق حق إجراء 5 تبديلات في المباريات التي ستجري نهاية العام 2020.

وقالت "إيفاب" في بيان عبر موقعها الإلكتروني، الجمعة، إنها صادقت على مقترح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بخصوص زيادة عدد التبديلات إلى 5 بدلا من 3، تحسبا للضغط المتوقع في جدول المباريات، إثر إيقاف الدوريات لفترة طويلة بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأوضحت أن قرار إجراء 5 تبديلات سيُطبق بشكل مؤقت لنهاية العام خلال المباريات العادية (90 دقيقة)، في حين سيحق للفرق خلال المباريات الإقصائية التي تلجأ لأشواط إضافية بإجراء 6 تبديلات.

وأشار البيان إلى أن إيفاب وفيفا سيحددان في وقت لاحق فيما إذا كانت هناك حاجة لتمديد قرار إجراء 5 تبديلات خلال بطولات العام 2021.

رمز الخبر 1903942

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