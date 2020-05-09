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٠٩‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ١٠:٤٨ م

إصابة فلسطینیين برصاص الإحتلال فی الضفة الغربیة

إصابة فلسطینیين برصاص الإحتلال فی الضفة الغربیة

أصیب فلسطینیان بجروح، والعشرات بحالات اختناق، السبت، فی مواجهات مع جیش الإحتلال، شمالی الضفة الغربیة المحتلة.

وقال مراد اشتیوی، منسق لجان “المقاومة الشعبیة” فی بلدة کفر قدوم شرقی مدینة قلقیلیة، إن “قوة من الجیش الإسرائیلی فرقت المسیرة الأسبوعیة المناهضة للاستیطان والمطالبة بفتح شارع رئیسی فی البلدة مغلق منذ 16 عاما”.

وذکر اشتیوی أن مواجهات اندلعت بین المتظاهرین وقوات الإحتلال استخدم فیها الجنود الرصاص المعدنی المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسیل للدموع، فیما رشق المتظاهرون القوات الإسرائیلیة بالحجارة.

وأوضح أن المواجهات أسفرت عن إصابة شابین بالرصاص المعدنی والعشرات بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسیل للدموع.

رمز الخبر 1903969

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