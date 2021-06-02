استشهاد فلسطيني متأثرا بجراحه بالضفة الغربية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كان وشحة قد أصيب برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال قرب المدخل الشمالي لمدينة البيرة خلال العدوان الأخير على غزة.

الى ذلك اندلعت الليلة الماضية مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مداهمات في بلدة يعبد جنوبي جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وصرحت مصادر فلسطينية بأن المواجهات اندلعت في البلدة التي تعد بؤرة توتر مستمرة مع الجنود بسبب وجود نقاط عسكرية للاحتلال بمحيطها.

وأوضحت أن المواجهات تركزت في منطقة الحاووز والحي الشرقي.

وأشارت إلى إصابة المسنة نعمة مصطفى أبوبكر (73 عاما) بالرصاص الحي في ساقها، أثناء تواجدها أمام منزلها، فيما وُصفت حالتها بالمستقرة.

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