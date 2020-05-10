طهران مستعدة لتبادل السجناء مع واشنطن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن موقع "خبر اون لاين" ان المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي ربيعي صرح بأن طهران مستعدة للتبادل الكامل للسجناء مع الولايات المتحدة من دون أي شروط مسبقة.

وأضافأن طهران مستعدة لمناقشة هذه القضية لكن واشنطن لم تعلن موقفها بعد.

وحمل ربيعي الولايات المتحدة مسؤولية سلامة الإيرانيين في سجونها وسط تفشي الفيروس التاجي الجديد.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز ادعت منذ أيام ان مفاوضات سرية تجري بين طهران وواشنطن لإطلاق سراح عدد من السجناء.

ووفقاً للصحيفة يتفاوض الطرفان على صفقة من شأنها إطلاق سراح ضابط سابق بالبحرية الأميركية تحتجزه السلطات الإيرانية مقابل طبيب إيراني أميركي تحتجزه واشنطن.

ورأت الصحيفة أن هذه المفاوضات استثنائية لأنها تأتي في وقت يتزايد فيه التوتر بين واشنطن وطهران، وقطع العلاقة بينهما بشكل كامل.

وقال ثلاثة مسؤولين إيرانيين الأسبوع الماضي إن تبادلا للسجناء بين الدولتين قيد الإعداد.

ويعد مايكل وايت، وهو جندي سابق في البحرية الأمريكية معتقل في إيران منذ 2018، من المرشحين المحتملين للتبادل.

وفي منتصف مارس/آذار أفرجت السلطات عنه لأسباب صحية لكنه لا يزال في إيران.

وتوقع مسؤولون أمريكيون وإيرانيون يوم الثلاثاء إن تقوم الولايات المتحدة بترحيل الأستاذ الجامعي الإيراني سيروس أصغري بعد تبرئته من تهمة سرقة أسرار تجارية بمجرد تلقيه موافقة طبية على المغادرة.