باحثو جامعة "أمير كبير" الايرانية ينتجون مستحضراً للتعقيم صديقاً للبيئة

وأوردت دائرة العلاقات العامة التابعة لجامعة أميركبير في طهران، عن عضو هيئة التدريس في كلية الهندسة المدنية بالجامعة والرئيس التنفيذي للشركة المعرفية تقي عبادي ان هذا المعقم الجديد يستخدم لتقعيم الأيدي والأسطح.

وقال: يعتمد انتاج المعقم الجديد على عمليات التأين - التحليل الكهربائي وعلى أساس الفصل الانتقائي للأيونات بواسطة غشاء ليزري.

وأضاف عضو هيئة التدريس في الجامعة: في هذه التقنية ، ومن خلال تمرير تيار كهربائي مباشر داخل محلول الماء والملح ، يتم إنتاج محلول حمضي ومحلول قلوي.

وأشار عبادي إلى أن الخلية الرئيسية أو نواة الجهاز مصنوعة من الكاثود والأنود وفق ميزات خاصة ، والتقنية المستخدمة حصرية للشركة ولا تتطلب إضافة مواد كيميائية ولا تضر بالبيئة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة: إن المحلول لايحمل أية مخاطر عند استخدامه في عمليات التعقيم والتطهير.

ونوه الى ان المحلول الجديد قلوي وغير قابل للاشتعال ولا يضر البشرة عند الاستخدام.

ولفت عضو هيئة التدريس في جامعة أمير كبير الى ان محلول (سوروكت) الجديد مناسب جدًا لتعقيم وتطهير الأسطح وهو متوفر الآن في السوق.