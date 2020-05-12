  1. السياسة
١٢‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ١١:٠٥ ص

لاريجاني يعزي باستشهاد 19 من منتسبي القوة البحرية

لاريجاني يعزي باستشهاد 19 من منتسبي القوة البحرية

أعرب رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران، علي لاريجاني، أمس الإثنين، عن تعازيه في استشهاد عدد من كوادر القوة البحرية التابعة للجيش الايراني اثناء تنفيذ مناورة بحرية في إطار تعزيز الامن القومي ورفع الجهوزية الدفاعية للبلاد.

وقدم لاريجاني التعازي للقيادة العليا للقوات المسلحة الإيرانية وأسر هؤلاء الشهداء والناجين والجيش الإيراني، سأل الله تعالى درجات عالية لشهداء هذا الحادث والشفاء العاجل للجرحى.

وأشار لاريجاني إلى شجاعة أبطال الوطن الإسلامي وقوات البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدا على ضرورة تقييم ومتابعة أبعاد هذا الحادث المأساوي.

وكانت العلاقات العامة للقوة البحرية للجيش الايراني اصدرت بيانا اعلنت فيه عن استشهاد 19 عسكرياً وجرح 15 آخرين في الحادث الذي وقع يوم أمس الاحد لسفينة الدعم اللوجيستي الخفيفة "كنارك" في بحر عمان.

رمز الخبر 1904040

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