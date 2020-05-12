البرلمان الايراني يقر منح صفة عاجل جدا لمشروع قانون مواجهة اجراءات كيان الاحتلال

وناقش نواب مجلس الشورى الاسلامي اليوم الثلاثاء خلال الجلسة العلنية منح صفة عاجل جدا لمشروع قانون مواجهة اجراءات الكيان المحتل المكون من 14 مادة.

ولم يعارض اي من النواب بمنح هذه الاولوية لمشروع قانون المذكور و بذلك حاز على مصادقة البرلمان الايراني.

وقال رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية مجتبى ذو النور في تصريح له: أن اعطاء صفة (عاجل جدا) لمشروع القرار يكتسب أهمية كبيرة لانه يتطلب ان يقوم المجلس مطلع الاسبوع القادم بمناقشة مواده والتصويت عليه سريعا وتفويت الفرصة علي الكيان الصهيوني لاستغلال الظروف الأقليمية والعالمية الحالية للاضرار بمصالحنا الوطنية.

ويتضمن مشروع القانون التأكيد على أن ارض فلسطين التاريخية هي للفلسطينيين الاصليين سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين أو يهود.

كما يشير مشروع القانون الى قرار مجلس الشورى الاسلامي السابق الذي يلزم حكومة الجمهورية الاسلامية بالتعاطي مع القدس الشريف كعاصمة أبدية موحدة لفلسطين، كما أن على وزارة الخارجية وخلال ستة اشهر التصويت على مشروع القرار أن تعمل على ايجاد التمهيدات اللازمة لافتتاح قنصلية أو سفارة افتراضية لايران في القدس باعتبارها عاصمة فلسطين.

ويؤكد مشروع القانون أن اي نوع من التعاون المعلوماتي أو التجسسي لصالح الكيان الصهيوني يعد بحكم الفساد في الأرض والمحاربة، ويعاقب مرتكبه باشد العقوبات.