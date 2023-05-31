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٣١‏/٠٥‏/٢٠٢٣، ٧:١٢ م

حماس: قرار الاحتلال تحويل قلعة القدس إلى ما يسمى "متحف قلعة داوود" إجراءً باطل ليس له شرعية

حماس: قرار الاحتلال تحويل قلعة القدس إلى ما يسمى "متحف قلعة داوود" إجراءً باطل ليس له شرعية

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأربعاء، أن إقدام سلطات الاحتلال على تحويل قلعة القدس التاريخية إلى ما يسمى "متحف قلعة داوود" في البلدة القديمة للقدس المحتلة يعتبر إجراءً باطل ليس له شرعية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأربعاء، في تصريح صحفي:" يأتي ذلك في سياق سعي الاحتلال المحموم لتغيير معالم وهوية القدس التي ستبقى عربية إسلامية"، مؤكدة أن قلعة القدس ومسجدها جزء لا يتجزأ من الأوقاف والمعالم التاريخية الإسلامية لمدينة القدس وشاهداً على عروبتها وإسلاميتها

ودعت المجتمع الدولي ومنظمة اليونسكو على وجه التحديد إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف الصهاينة عن محاولاتهم لتزوير الحقائق التاريخية والقيام بما يلزم لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية من عبث الغزاة الصهاينة في المدينة المقدّسة.

المصدر: فلسطين اليوم

/انتهى/

رمز الخبر 1933736

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