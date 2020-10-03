كورونا يمسك بترامب

أفادت وكالة مهر للأنباء، أن بعض الناشطين السياسين علّقوا على اصابه الرئيس الامريكي بفيروس كورونا ساخرين منه حيث اطلقوا هاشتاغ " #CovidCaughtTrump " " كورونا أمسك ترامب "، حيث تداولوا صورا مركبة لترامب وهو يتناول المطهرات والمعقمات.

ووصل وسم "#CovidCaughtTrump" (كورونا أمسك ترامب) الى العالمية، كما وصل #ترامب الى الترند الأول في العالم العربي.

وقالت "carmen" بأن حوالي 200 الف ماتوا وترامب كان نائما على كرسي الرئاسة ولم يفعل شيء.

وتساءل "Jo J" هل يفكر ترامب بالـ200 الف شخص الذين ماتوا وهل سيكون ضمن الـ200 الف القادمة الذين سيموتون؟

وكتب "soldier of the lord" : "إذا لم يكن ترامب يهتم بطرد هذه السيدة العجوز المسكينة ، إذا لم يكن مهتمًا بفصل الأطفال المهاجرين الفقراء عن عائلاتهم ، إذا لم يكن مهتمًا بمكافأة جيشنا. إن لم يكن يهتم بحياة 208.000 شخص مات من كوفيد. لماذا يجب أن تهتم؟".

وسخرت "PARCHA" قائلة: " ترامب بخير، كوبان من المنظفات وسيصبح جيدا".