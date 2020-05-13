ضربات جوية تستهدف قاعدة حفتر في طرابلس

وأفاد المتحدث بإسم الجيش الليبي محمد قنونو ببدء عملية " بركان الغضب " التابعة لحكومة الوفاق فجر الأربعاء، موضحا : "ان سلاح الجو سيواصل تنفيذ الهجمات الدقيقة الجوية والأرضية بالمدفعية الثقيلة في المنطقة الوسطى والغربية لرصد أي محاولات للتحرك أو إمداد مليشيات حفتر الإرهابية، وأن معظم الطائرات الحربية والمسيرة التي أقلعت في بداية العدوان على طرابلس كانت من هذه القاعدة التي تبدلت إلى قاعدة غربية لحفتر، لذالك كان ضرب هذه القاعدة من أولوياتنا".