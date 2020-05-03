آية الله اختري يدعو الى احياء يوم "القدس" عبر وسائل التواصل الاجتماعي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المؤتمر التنسيقي لتنظيم مسيرات يوم القدس العالمي أقيم بحضور نائب رئيس هذه اللجنة ورؤساء ومسؤولي الجهات التنفيذية والاعلامية المعنية بهذه المناسبة على مستوى البلاد.

وصرح آية الله عباس علي أختري خلال هذا المؤتمر أن القدس هي قضية عالمية ولذلك يخاف الاعداء من طرح هذه القضية.

وأشار الى مشروع صفقة القرن المشؤومة وتهاون بعض الانظمة العربية مثل السعودية البحرين ودعمها للكيان الصهيوني، قائلا: نظرا الى مساعي هذه الانظمة وانشطتها الرامية الى التطبيع مع الكيان الصهيوني، لذلك علينا ألّا نألوا جهدا في إحياء هذا اليوم بقدر ما تسمح لنا الظروف.

وتابع: هذا العام يجب ألّا نصر على تشكيل تجمعات بشرية في يوم القدس العالمي، كيلا يتم استغلال هذا الموضوع، بل يجب أن يتم طرح هذا الموضوع على المستوى الدولي والعالمي ويتم التأكيد على احياء هذا اليوم، من خلال الفضاء الافتراضي وعبر التحاليل.

وأكد اختري اهمية وضرورة ترجمة خطاب قائد الثورة الاسلامية في هذا العام الى مختلف اللغات، وجعلها في متناول اليد لجميع العالم، مشيرا الى أن النشاطات الاعلامية والثقافية يمكن أن تحل محل التجمعات البشرية هذا العام./انتهى/