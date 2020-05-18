  1. إيران
١٨‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٩:٠٧ م

وزير الدفاع: إيران ستردّ ردا ساحقا وحازما على أي معتدٍ يهدد أمنها القومي

وزير الدفاع: إيران ستردّ ردا ساحقا وحازما على أي معتدٍ يهدد أمنها القومي

أكد وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية "العميد امير حاتمي"، اليوم الاثنين، ان طهران سترد بحزم وقوة على أي عدو يحاول انتهاك مصالح البلاد وأمنها القومي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن تصريحات العميد حاتمي هذه، جاءت خلال الاجتماع المشترك في مقر وزارة الدفاع اليوم الاثنين، بمشاركة اعضاء لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية النيابية وجمع من كبار المسؤولين في وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة.

واشاد العميد حاتمي بمواقف مجلس الشورى الاسلامي المساندة لمشاريع وزارة الدفاع التنموية وانجازاتها الملحوظة على مرّ السنوات الاخيرة في مختلف المجالات الدفاعية البرية والجوية والبحرية والجو - فضائية والاكترونية؛ لاسيما الصناعات الصاروخية التي لطالما كانت شوكة في اعين الاعداء.

كما نوّه بالتقدم الكبير الذي حققتها الصناعات العسكرية الايرانية بسواعد المنتجين المحليين في مجال الدفاع الجوي، ومنها استدال الستار عن منظومات للدفاع الجوي، قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى؛ "لنتمكن اليوم من تامين اجواء البلاد اكثر من اي وقت مضى"./انتهى/

رمز الخبر 1904231

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