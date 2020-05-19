أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الثلاثاء 19 مايو/ايار 2020

وكالة مهر للأنباء:

آرمان ملي ..

- الرئيس روحاني لنظيره العراقي.. الاستقرار السياسي في العراق بالغ الاهمية للمنطقة

ابرار ...

- الخارجية الايرانية .. ايران سترد بالمثل اذا ما اعترضت أمريكا طريق الناقلات الايرانية

أفكار ..

- لاريجاني ..الكيان الصهيوني يدفع نحو تفجير الاوضاع في المنطقة بممارساته العدوانية

اطلاعات ..

- المتحث باسم الحكومة ..( كل الخيارات ستكون مطروحة على الطاولة اذا ما قامت امريكا بأي اجراء عدواني)

جوان ...

- الامم المتحدة .. مشروع ضم الضفة العربية , انتهاك صارخ للقوانين والاعراف الدولية

حمايت ..

- قوات حكومة الوفاق تسيطر على قاعدة الوطية الجوية بعد طرد قوات حفتر

خرسان ..

- انذار ايراني صريح لقراصنة الكاريبي ..اي تحرك ضد الناقلات الايرانية سيواجه برد حازم

رسالت ..

- نتنياهو يؤكد عزم الكيان الصهيوني على ضم الضفة الغربية رغم اجواء الادانة الدولية

سياست روز ..

- تفشي فيروس كورونا ببريطانيا يفضح تجذر العنصرية بقطاع التعليم فيها

مردم سالاري ..

- قراصنة البحر الكاريبي .. امريكا ترسل قطعا حربية لاعتراض ناقلات تحمل الوقود لفنزويلا

وطن امروز ..

- الكيان الصهيوني يعترف بهزيمته المذلة في لبنان بعد مرور عشرين عاما

جام جم ..

- الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يزيح الستار عن مجموعة اسلحة استراتيجية روسية جديدة

أهم ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء

جام جم ..

صحيفة جام جم كتبت في افتتاحيتها ( أمريكا ومشكلة جديدة باسم , الناقلات الايرانية ) ..( ارسال ايران شحنات وقود لفنزويلا امر ينطبق مع القانون الدولي واية محاولة امريكية لاعتراض الناقلات الايرانية ستواجه ردا حازما )، وادانة دولية واسعة النطاق بالتاكيد .

وبطبيعة الحال سيكون لاية قرصنة امريكية تستهدف ناقلات النفط الايرانية , تبعات بالغة الخطورة في البحر الكاريبي نفسه وربما في الخليج الفارسي , واية مغامرة امريكية طائشة في هذا المسار ستكلف ترامب فقدان ما تبقى له من فرص للبقاء لولاية ثانية وستورط امريكا في مأزق كبير .

رسالت ..

- في الشأن الافغاني تحدثت صحيفة رسالت في تقريرها الذي يحمل تساؤل يقول ( هل ستتجه أفغانستان نحو الهدوء والاستقرار ) قائلة ..

من دون شك سينهي الاتفاق بين أشرف غني وعبد الله احتمال تشكيل حكومتين في كابول , ولكن ( السؤال هنا هو هل يكفي مثل هذا الاتفاق رغم ايجابيته لحل مشكلة بالغة التعقيد كالازمة الافغانية حقا؟).

في الواقع من الصعب البت في ان افغانستان ستسير في طريق السلام بعد ذلك , فهناك عقبات جدية في طريق تحقيق هذا الهدف على رأسها سياسات امريكا ووجود بون شاسع بين رؤية القوى السياسية ورؤية حركة طالبان وتطلعاتها بشأن مستقبل افغانستان , هذا الى جانب وجودالارهاب التكفيري.

كيهان ..

- حول التطورات المتسارعة في الساحة الليبية كتبت صحيفة كيهان في مقالها ( أيام الجنرال حفتر الصعبة ) ..

( مسلسل هزائم قوات الجنرال حفتر مستمر من دون توقف وآخرها تمثل في سيطرة قوات حكومة الوفاق على قاعدة الوطية )، وهي قاعدة جوية استراتيجية كانت المعقل الاخير لقوات حفتر في غرب ليبيا , ومثل هذا التطور الميداني زعزع تماما آمال ومخططات الجنرال حفتر في تغيير المعادلات الميدانية لصالحه .

وفي هذا الخضم وسعت الامارات وفي صراع مكشوف على خلفيات ايدلوجية وعلى المصالح مع تركيا التي تدعم حكومة الوفاق من دائرة دعمها العسكري والمالي لحفتر وتتحرك ابوظبي لشراء تاييد قبائل ليبية لحفتر للحيلوله دون انهيار قواته في شرق ليبيا ايضا .

جوان ...

استعرضت صحيفة جوان في تعليقها ( فك رموز التحركات الامريكية) ماوصفته بالمواقف والالاعيب الامريكية الجديدة في المنطقة والعالم , ونقرأ في الصحيفة .. ( امريكا تتدخل في سوريا والعراق ولبنان واليمن وفنزويلا وتهدد طرق الملاحة الدولية وتفرض حظرا على ايران وتهدد الصين ) و تمارس ضغوطا على الدول الاوروبية ايضا لاجبارها على الالتزام تماما باملاءاتها .

ان وراء كل هذا التخبط الامريكي اهداف يرتبط بعضها بالتعتيم على الازمات الداخلية التي تعصف بامريكا نفسها وبعضها الاخر باهداف ترتبط بمحاولات ادارة ترامب اعادة الهيبة الامريكية الضائعة عبر التصرف وكأن امريكا ما زالت قوى عظمى من دون منازع في العالم.

خراسان ...

- صحيفة خراسان نشرت مقالا بعنوان ( نتنياهو واشعال نيران حرب) تحدثت فيه عن مخطط "نتنياهو" و "بيني غانتس" لضم الضفة الغربية للكيان الصهيوني , ونقرأ فيه .. في تجاهل صارخ للقوانين الدولية يصر ثنائي نتنياهو وغانتس على ىتنفيذ هذا المخطط المشؤوم, ( هناك مخاوف كبيرة في فلسطين المحتلة نفسها ان من يؤدي مثل هذا المخطط الى تفجير الاوضاع بالكامل في المنطقة).

والواقع هو ان احتمال مواجهة الكيان الصهيوني لمقاومة مسلحة هائلة من قبل الفلسطينيين سيكون مطروحا تماما كما ستجد نظم عربية لها علاقات مع الكيان نفسها في مأزق حقيقي مقابل شعوبها قد يدفعها لتغيير مواقفها وقچ تتگور الامور الد اشعال نیران حرب اقلمیة شاملة.

ابرار ...

نشرت صحيفة ابرار تقريرا يتحدث عن مخاوف الجهات الامنية في المانيا من ( استغلال الجماعات المتطرفة ازمة تفشي كورونا )

ونقرأ في التقرير ..( تستغل جماعات عنصرية متطرفة تجمعات بعض المواطنين المناهضة لاجراءات الاغلاق الخاصة بكورونا لصالح الترويج لاهدافها ومواقفها ).

وهذا ما حذرت من محافل امنية في برلين , اذ تري هذه المحافل ان الجماعات العنصرية حولت هذه التجمعات الي منابر لها للترويج لافكارها المعادية للمهاجرين والاجانب .