أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الأحد 31 مايو/ايار 2020

اطلاعات ..

-اتساع دائرة الاحتجاجات الغاضبة في امريكا واعلان الاحكام العرفية في العديد من الولايات .

رسالت ..

- خبراء في الشؤون الامريكية.. العنصرية متجذرة تماما في الولايات المتحدة .

قدس ..

- السادية الصهيونية ..استشهاد شاب فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة برصاص الاحتلال.

كيهان ..

- هروب القوات السعودية والمستشارين الامريكيين من مأرب باليمن مع تقدم حركة انصار الله.

رويش ملت ..

- المتحدث باسم الخارجية الايرنية .. التمييز العنصري متجذر تماما في الولايات المتحدة

وطن امروز ..

- جو بايدن.. احداث مينيسوتا تؤكد حقيقة ان العنصرية ما زالت جرح لا يندمل بامريكا

جام جم ..

- بعد التهديدات الامريكية ..(( الصين تبدي استعدادها للرد بحزم على اية تدخلات اجنبية بشأن هونغ كونغ ))

جوان ..

- روسيا تعزز تواجدها العسكري بقاعدة حميميم في ظل توسيع امريكا لتحركاتها العسكرية بسوريا

خراسان ..

- امريكا وسط النار والدماء .. نزول الجيش للشوارع لاول مرة على مدى ثلاثة عقود

آفتاب يزد ..

- القيادة العسكرية الامريكية بافريقيا تعلن عزمها على نشر لواء بتونس

ابرار ..

- رئيس الوزراء التركي الاسبق .. لن يكون لحزب اردوغان مكان في مستقبل تركيا

سياست روز..

- الحكومة الافغانية تبدي استعدادها للدخول في مفاوضات مع حركة طالبان

أهم ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد

جوان ..

صحيفة جوان كتبت في مقالها( أمريكا ومحولات الهيمنة على ليبيا)، (( ان وراء الاتهامات الامريكية لروسيا بشان ارسال مقاتلات الى ليبيا , اهدافا ترتبط بعزم واشنطن على توسيع دورها بالازمة الليبية)).

وهناك قناعة تقول ان تصريحات قائد القيادة العسكرية الامريكية في افريقيا حول عزم واشنطن على نشر لواء عسكري كامل في تونس , تكمل تلك الاتهامات في اطار سيناريو لافتعال ذرائع لدخول ميدان الازمة الليبية بشكل علني ورسمي لفرض الهيمنة الامريكية سعيا وراء ثروات ليبيا من النفط والغاز.

خراسان ..

سلطت صحيفة خراسان الضوء على الجديد في مسار تطبيع بعض النظم العربية لعلاقاتها مع الكيان الصهيوني وذلك في مقالها

( تطبيع تحت مظلة كورونا ) الذي نقلت فيه عن محافل صحفية عربية اشارتها الى مشاركة مغنين من الكيان الصهيوني في حفل رسمي بالمغرب..ونقرأ في الصحيفة، (( في ظل انشغال العالم بتفشي فيروس كورونا سرعت نظم عربية من خطوات الارتماء في احضان الكيان الصهيوني )).

فالى جانب مشاركة مغنين صهاينة بحفل بالمغرب, وصلت طائرة من الكيان الصهيوني للخرطوم حاملة فريق طبي في تحرك لكسر قبح وخيانية العلاقات مع هذا الكيان , كما هبطت طائرة اماراتية تحمل وسائل طبية في مطار تل ابيب, وفي تطور اخر تجري اتصالات ومباحثات بين القاهرة وتل ابيب حول صفقة غاز.وهكذا يسرع التطبيع من مسيرته الخيانية.

رسالت

حول الاوضاع الساخنة في امريكا كتبت صحيفة رسالت في افتتاحيتها ( ازاحة الستار عن الحرية بمفهومها الامريكي )، وبعد الاشارة الى مقتل مواطن امريكي من اصول افريقية بيد الشرطة وتفجر احتجاجات غاضبة بامريكا ..

(مايحدث اليوم في امريكا لا يتحدد بالمطالبة بمعاقبة قتلة هذا المواطن بل يتسع بالمطالبة لاجتثاث العنصرية المتجذرة في مؤسسات السلطة) وبين فئات من المجتمع الامريكي مازالت تفكر بعقلية حقبة العبيد وتنظر لغير البيض نظرة دونية .

وما يحدث اليوم في امريكا يعري اكذوبة اسمها الحرية في امريكا, اكذوبة تتاجر وتتبجح بها امريكا منذ عقود طويلة .

آرمان ملي ..

في الشأن الافغاني كتبت صحيفة آرمان ملي في مقالها ( آمال ومخاوف وقف اطلاق النار) ..

( الوضع عجيب في افغانستان , فحركة طالبان استأنفت هجماتها بعد انتهاء هدنة شهر رمضان لكن الحكومة الافغانية فی كابول ملتزمة بها ) وتسعى كابول للتقليل من شأن هذه الهجمات لايجاد ارضية مناسبة لبدء مفاوضات مع طالبان التي تبدي عزما اكبر على تصعيد هجماتها منذ ابرامها لاتفاق الدوحة مع امريكا .

وباطبع لايجادل احد بكون المفاوضات الخيار الوحيد لحل الازمة الافغانية , ولكن من دون ايجاد توازن في المعادلات الميدانية ستدور اية مفاوضات بدائرة مغلقة بين رؤيتين متناقضتين تماما بشان مستقبل النظام السياسي بافغانستان .

كيهان ..

نشرت صحيفة كيهان مقالا بعنوان ( صدمة تواجد الحشد الشعبي في غزة ) عن هلع الكيان الصهيوني من نشاطات حركة النجباء العراقية في قطاع غزة ووجاء فيه..

(( تسود اجواء هلع في فلسطين المحتلة خاصة في الاوساط العسكرية من عقد حركة النجباء لملتقى مناهض لامريكا بغزة )) ومن توزيع هذا التنظيم العراقي الذي يشكل احد مكونات الحشد الشعبي معونات انسانية في شهر رمضان في شمال قطاع غزة.

هذا الرعب الصهيوني نابع من رؤية تحذر من خطر اقتراب جبهة المقاومة بمختلف مكوناتها من الكيان الصهيوني وتعتبر مثل هذا التطور بمثابة تقريب لنهاية هذا الكيان .

ابرار ..

صحيفة ابرار كتبت في مقالها ( تركيا ستبدأ التنقيب عن النفط في المياه الليبية ) ..

(( انقرة اعلنت بانها ستبدأ عمليات التنقيب عن النفط في المياه الاقليمية الليبية خلال اشهر في اطار اتفاقية ثنائية )) هذا الاعلان جاء على لسان وزير الطاقة التركي فاتح دونماز وذلك مع تغير المعادلات الميدانية في الاسابيع الاخيرة لصالح حكومة الوفاق المدعومة تركيا مقابل قوات حفتر المدعومة اماراتيا وسعوديا ومصريا.

والمسألة هنا هي ان هذا الاعلان التركي سيؤدي الى تفاقم الخلافات بين انقرة وكل من قبرص واليونان والاتحاد الاوروبي وهي اطراف اعتبرت تلك الاتفاقية غير قانونية, الامر الذي قد ينعكس على المسارات الميدانية بشكل اكبر في ليبيا.