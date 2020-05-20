2346 اصابة جديدة بكورونا ولا وفيات في 10 محافظات جديدة

وقال جهانبور في تصريحه اليوم الاربعاء انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2346 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع اجمالي عدد المصابين الى 126949 شخصا من ضمنهم 2673 في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة في الوقت الحاضر.

واضاف، ان عدد المتعافين من المرض بلغ لحد الان 98808 شخصا.

واشار الى وفاة 64 شخصا مصابا بالمرض خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع اجمالي عدد المتوفين الى 7183 شخصا.

واوضح بان 10 محافظات في البلاد لم تشهد اي حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية فيما كانت هنالك حالة وفاة واحدة فقط في 8 محافظات اخرى لكل منها. /انتهى/