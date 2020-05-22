هاشتاغ.. هكذا تفاعل رواد التواصل مع خطابات قائد الثورة الاسلامية

وغردت صفحة الامام الخامنئي: "إزالة إسرائيل لا تعني إزالة الشعب اليهودي؛ فلا شأن لنا بهم. هي إزالة ذلك الكيان الغاصب. إزالة إسرائيل تعني أن يختار الشعب الفلسطينيّ -من مسلمين ومسيحيّين ويهود- حكومته؛ ويطرد الأجانب والأوباش من أمثال نتنياهو. هذا ما تعنيه إزالة إسرائيل، وسوف يتحقّق ذلك.

وكتب عماد شيرشاهي: "وهذا ما نؤمن به ويؤمن به كل علماءنا وفقهاءها ان فلسطين هي فلسطين حق للشعب الفلسطيني من كل الاديان المسلمين واليهود والمسيحيين وكل من جاء من خارج فلسطين واخذ ارضا ليست له عليه ان يرحل".

فيما مغرد آخر كتب: "الله يحفظك ويحميك ويطولنا بعمرك يا ناصر المستضعفين وبإذن الله إزالت اسرائيل سيزول حكمها الطاغي والظالم على حياة عينك يا حبيب الله ورسوله وآل بيته إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا بإذن الله".

وفي السياق ذاته، نشرت صفحة الامام الخامنئي فيديو مرفق بهذه التغريدة "فلسطین، ملكٌ للشعب الفلسطیني وجزء من الأرض الإسلامیة. الکیان الغاصب لا بدّ أن یضمحل، وهذا هو قدر #فلسطین الّذي سیتحقّق عاجلاً أم آجلاً، ﴿والله غالب علی أمره ولکن أکثر الناس لایعلمون﴾".