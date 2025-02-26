تعاون إيراني عراقي في المجال التعليمي والبحثي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان بدعوة من جامعة كربلاء، حضر الدكتور عابدين زبردستي عميد كلية الكيمياء والدكتور اميرقاسم غضنفري مطلق عميد كلية العلوم الأساسية بجامعة لرستان والوفد المرافق له جامعة كربلاء لبحث توسيع التعاون الثنائي والتنفيذ الكامل لمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين.

وكان الدكتور عبد الرحيم بهاروند من قسم الفيزياء بجامعة لرستان والدكتور حامد خداياري، مدير قسم الأحياء في جامعة لرستان، حاضرين أيضًا في هذه الرحلة العملية التي استمرت عدة أيام.

وحضر اللقاءات أيضا عميدة كلية العلوم الصرفة في جامعة كربلاء ومديرة أقسام الرياضيات والكيمياء والفيزياء وعدد من أعضاء هيئة التدريس في جامعة كربلاء لبحث سبل تعزيز التعاون بين جامعة كربلاء وكليات العلوم الأساسية والكيمياء في جامعة لرستان.

وأكدت الدكتورة حميدة عيدان سلمان عميدة كلية العلوم الصرفة في جامعة كربلاء في لقاءات مختلفة على تطوير التعاون الثنائي المبني على تعزيز العلاقات العلمية بين البلدين الجارين إيران والعراق.

كما قام الدكتور زبردستي والدكتور غضنفري مطلق والوفد المرافق بزيارة مختلف أقسام جامعة كربلاء وتم تبادل الخبرات العملية بين كليتي العلوم الصرفة في جامعة كربلاء وكليتي العلوم الأساسية والكيمياء في جامعة لرستان.

وكان اللقاء مع مختلف المجموعات التعليمية المتخصصة في كلية العلوم الصرفة بجامعة كربلاء من أبرز فعاليات زيارة العمل المذكورة.

وفي هذه اللقاءات، أكد الدكتور زبردستي والدكتور غضنفري مطلق على توسيع الدبلوماسية العلمية الدولية، وتم التخطيط لتوسيع الأنشطة الثنائية والمشتركة، وخاصة على مستوى الدراسات العليا والمختبرات.

وكان تبادل الأساتذة والطلبة وإعداد الرسائل المشتركة وغيرها من البنود التي اتفق عليها الطرفان والتي يأتي في إطارها بنود مذكرة التفاهم التي أبرمت وتبادلت بين جامعة لرستان وجامعة كربلاء في الأشهر الأخيرة.

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