المستشار الثقافي الايراني يهدي كتاب مذكرات قائد الثورة إلى وزير الثقافة اللبناني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى السيد كميل باقر زاده، المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان، وغسان سلامة، وزير الثقافة في الحكومة اللبنانية الجديدة.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد لتهنئته بتوليه مهام منصبه في الحكومة اللبنانية الجديدة، في مكتب الوزير بمبنى المكتبة الوطنية في لبنان، بحث وتبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية، وخاصة في المجال الثقافي، وأكد الجانبان على تطوير التعاون الثقافي والعلمي والفني والأكاديمي استناداً إلى الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.

كما تم تقديم سجادة إيرانية وكتاب حول مذكرات سماحة قائد الثورة الاسلامية بعنوان "إنّ مع الصّبر نصراً" لوزير الثقافة اللبناني، كهدية تذكارية.

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