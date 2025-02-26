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٢٦‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١:١٤ م

ازاحة الستار عن المادة الخام لإنتاج الأدوية المشعة لعلاج سرطان الغدة الدرقية بحضور اسلامي

ازاحة الستار عن المادة الخام لإنتاج الأدوية المشعة لعلاج سرطان الغدة الدرقية بحضور اسلامي

ازيح الستار عن مسحوق ثاني أكسيد التيلوريوم المخصب بالنظير المستقر تيلوريوم 130 (130 TE) كمادة أولية لدواء إشعاعي لعلاج سرطان الغدة الدرقية، بحضور نائب الرئيس الإيراني ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مسحوق ثاني أكسيد التيلوريوم المخصب بالنظير المستقر التيلوريوم-130 هو المادة الخام اللازمة لإنتاج اليود المشع-131، والذي يستخدم غالبا في التصوير وعلاج فرط نشاط الغدة الدرقية وسرطان الغدة الدرقية.

وبفضل تحقيق دورة إنتاج كاملة للمواد الخام لهذه المادة الصيدلانية المشعة، أصبح من الممكن توفير إمكانية الإنتاج المستدام للمادة الصيدلانية المشعة اليود 131 محليًا بالكامل داخل البلاد. بفضل اكتساب التكنولوجيا، أصبح من الممكن إنتاج مسحوق ثاني أكسيد التيلوريوم بأي درجة نقاء تيلوريوم 130 وشكل المنتج النهائي المطلوب من قبل الشباب المحليين.

مع الاستحواذ على هذا المنتج أصبح من الممكن إنتاج المادة الصيدلانية المشعة اليود 131 بالكامل محليًا داخل البلاد. ويعتبر الاكتفاء الذاتي في إنتاج المنتجات الإستراتيجية، وخاصة المواد الصيدلانية المشعة، أحد مبادئ الدفاع المدني الذي يقلل من تعرض المجتمع للتهديدات الخارجية.

/انتهى/

رمز الخبر 1954919

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