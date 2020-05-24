لو يتخذ ترامب قرارات منطقية لن يتعرض جنوده ل "اصابات دماغية خفيفة"

وكتب سلطاني في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الاحد اثر وصول اول ناقلة وقود ايرانية الى فنزويلا: لله الشكر ان ترامب ومستشاريه ادركوا اخيرا بانه لو احترموا القواعد والمبادئ الدولية واتخذوا قرارات منطقية وعقلانية، فسوف لن يتعرضوا لا هم ولا جنودهم بـ "اصابات دماغية خفيفة".

واضاف: آمل باستمرار مثل هذه القرارات المنطقية واحترام حقوق الشعوب ومنها ايران وفنزويلا.

يذكر انه اثر الضربة الصاروخية التي وجهها الحرس الثوري قبل عدة اشهر للقوات الاميركية المتواجدة في قاعدة عين الاسد غرب العراق، ردا على اغتيال القائد الشهيد قاسم سليماني في محيط مطار بغداد، نفى المسؤولون الاميركيون اولا وجود اصابات لدى جنودهم لكنهم اخذوا بالاعتراف شيئا فشيئا بحدوث اصابات بلغت العشرات لكنهم وصفوها بانها "ارتجاجات دماغية خفيفة".